Dal Cuore alle Mani: l’Universo di Dolce & Gabbana risplende a Palazzo Reale

16 Aprile 2024

Milano rende omaggio all’arte dei due stilisti nella spettacolare cornice di Palazzo Reale. Una fusione perfetta tra artigianato, Alta moda, sartoria e gioielleria rigorosamente made in Italy. Il sogno pervade i visitatori in una sequenza di opulente suggestioni. Tutto celebra la grandezza italiana nel mondo

Milano– In una domenica pomeriggio assolata e torrida di aprile, con una Piazza Duomo gremita di turisti provenienti da tutto il mondo, accompagnati da una atmosfera a dir poco frenetica, così come sa essere solo Milano prima e durante ogni grande evento culturale o sociale che la riguardi (dal 16 al 21 aprile torna la 62° edizione del Salone Internazionale Del Mobile), Palazzo Reale, appare ancora più imponente, mentre lo si raggiunge a piedi. La gente è tanta ed è tutta in fila per entrare a vedere tra le tante mostre in esposizione anche quella che celebra il genio creativo di Dolce & Gabbana :”Dal Cuore alle Mani“, inaugurata con la partecipazione di una parata di stelle internazionali lo scorso 7 aprile.

Lo stupore e la commozione che pervadono i visitatori sono costanti per tutta la visita nei saloni della Palazzo regio, e sono il frutto di un intreccio perfetto tra Alta moda, sartoria e gioielleria d’eccellenza dispensati da Domenico Dolce e Stefano Gabbana nel loro felice sodalizio che dura oramai da 40 anni. Il sogno che viene celebrato è quello all’italiana, un omaggio sentito e melodioso alla sapienza artigiana di scultura, pittura, teatro, musica e cucina per cui il made in Italy è così apprezzato e copiato nel mondo.

La retrospettiva celebra l’amore per il nostro Paese, la sua gente e le tradizioni. Ed ecco allora una intera sezione dedicata alle creazioni più belle e famose di sempre che hanno calcato le passerelle milanesi e non. Alle pareti, dipinti che immortalano scorci dei momenti più importanti del cinema italiano, o semplicemente riproducono abiti ed accessori divenuti icone di stile e ricercatezza nel tempo. Cornici massicce dorate ne impreziosiscono la manifattura, conferendo lustro e magnificenza all’intero spazio di allestimento.

Ancora, ode al “Gattopardo” ed agli abiti tipici che hanno caratterizzato la pellicola, con maxischermi su cui scorrono le immagini salienti del film, con al centro della stanza costumi principeschi ed elegantissimi a rievocarne l’epopea libertaria e sognatrice.

C’è tanta Sicilia nella sezione dedicata interamente a ceramiche e decori tipici di una terra tanto cara a Domenico Dolce (siciliano purosangue) e Stefano Gabbana. Accessori realizzati e decorati con lavorazioni certosine e coloratissime come quella della pasticceria siciliana, fatta di grossi e saporiti canditi, profumati dagli arance e limoni; non mancano le leggende dei pupi siciliani che cantano le gesta di eroi indomiti ed appassionati. Molti gli accessori disegnati con lo sfondo Sicily, dai frigoriferi Smeg, alle caffettiere Bialetti, a mini bag con cannoli in altorilievo e sandali scultura con pupi di ceramica al posto dei tacchi, in un tripudio di colori che si lasciano ricordare.

Ancora, c’è Capri e le sue meraviglie isolane, in una sequenza onirica fatta di ceramiche e sfumature colore del mare e del cielo, con i limoni ad impreziosirne i contorni. Capri disegnata, dipinta, amata e animata sui vestiti, borse e accessori, tele e musiche che accarezzano il cuore.

Il fascino struggente e commovente fino alle lacrime con la colonna sonora del Maestro Ennio Morricone, che avvolge creazioni immaginifiche D&G, rievocando i fasti del Cinema, così come pure spaccati dedicati alla “Dolce Vita” di Federico Fellini ed al sogno tutto italiano delle Sartorie degli anni ’50 e ’60. Dai bottoni, ai pizzi e merletti, damaschi e bozzetti, il visitatore entra per davvero nel processo produttivo di un vestito, potendo comprendere le fasi minuziose e la manualità che si celano dietro il grande marchio di moda.

Già, Dolce & Gabbana e la passione per il nero, il pizzo e l’antica tradizione votiva del Sud che prende spunto da tratti misteriosi e profondi. Cristalli preziosi e gioco di scacchi e vetri per le creazioni di Alta moda che sfiorano l’infinito. Luminosissime, quasi accecanti nel color oro e argento, super seducenti e fastose.

Gioielli, borse, scarpe che rappresentano opere artigianali e creative di valore inestimabile. Ed infine l’opulenza magistrale dell’opera lirica, con il tributo ai più grandi compositori italiani. Tanti gli abiti di scena che spaziano dalla Carmen, alla Turandot, passando per la Tosca e via dicendo, con una tavolata che pullula di frutta imbandita per celebrare l’amore per la musica, nella patria della opera lirica qual’è Milano con il suo Teatro alla Scala che altro non celebra poi…Se non l’Amore per la Vita. Uno dei tanti significati della bellezza della Moda.

