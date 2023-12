Il “Don Carlo”di Giuseppe Verdi per la Prima della Scala di Milano il 7 dicembre

5 Dicembre 2023

Sarà uno dei più apprezzati capolavori di musica classica del grande compositore italiano ad inaugurare la stagione operistica del Teatro Piermarini nel giorno della Festa di Sant’Ambrogio, patrono della città meneghina. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1

Milano– Con il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi, nel giorno della festa di Sant’Ambrogio patrono di Milano, il prossimo 7 dicembre, si aprirà la stagione operistica del Teatro “Alla Scala”, evento atteso e seguito in tutto il mondo, trasmesso in diretta da Rai 1 a partire dalle ore 17.45.

L’opera composta dal grande genio musicale ed artistico di Giuseppe Verdi, è una delle più rappresentate sul palcoscenico del Piermarini: ben otto volte negli scorsi anni come appuntamento inaugurale. Scritta originariamente in lingua francese, da destinare alla rappresentazione presso l’Opéra de Paris, si componeva di cinque atti salvo poi, essere riadattata proprio da Verdi in 4 atti e tradotta in lingua italiana, per una durata complessiva di circa 4 ore.

La trama

La trama del “Don Carlo”, è ambientata nella Spagna del re Filippo II, pur traendo origini dalla drammaturgia di Schiller, con una figura infantile ricca di idealizzazione rispetto al corso degli eventi storici. Tantissimi i sentimenti narrati, come l’amicizia, l’amore ed i suoi travagli tumultuosi, ma anche la ricerca spasmodica della libertà, la solitudine e la disperazione, la sopraffazione del potere e i pregiudizi sociali e morali imposti dalle distorsioni religiose. Un dipanarsi di dubbi, tradimenti che culmina nei passaggi apicali dell’opera con il rogo degli eretici nell’ autodafè corale.

La regia è a firma di Lluis Pasqual, costumi del premio Oscar Franca Squarciapino, scenografia di Daniel Blanco.

I protagonisti

A farla da padrone il colore nero ed il suo opposto, bianco, per personificare il potere. La direzione artistica è del maestro Riccardo Chailly, anche direttore musicale della Scala. E con un Cast di primo ordine: Michele Pertusi, Filippo II; Francesco Meli, Don Carlo; Anna Netrebko, Elisabetta di Valois; Elina Garanca, la principessa di Eboli; Luca Salsi, Rodrigo, marchese di Posa. L’opera sarà rappresentata fino al 2 gennaio, con un sold out per quasi tutte le date in programma. Mentre su Raiplay sarà possibile rivederla per 15 giorni dopo la prima.