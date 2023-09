La commozione di Armani e Cucinelli per spronare i giovani a sognare ancora

6 Settembre 2023

Nella notte magica di Venezia dove ha sfilato “One Night only”, il re della moda non nasconde le sue lacrime piene ancora di amore e speranza per il suo lavoro e per il suo Paese. Mentre, Brunello Cucinelli, leader indiscusso dei filati made in Italy, per la festa dei suoi 70 anni, illumina l’intero borgo di Solomeo (alle porte di Perugia) di passione ed incoraggiamento per i giovani

In una Venezia magica, quasi sospesa, Giorgio Armani, sfila con una collezione dal tocco onirico e romantico, dal titolo “One Night only“, alle Tese delle Nappe, presso l’Arsenale della città lagunare, e si commuove, mentre si concede al racconto della signora con cui poche ore prima, ha scattato una foto. Una signora in là con l’età, verosimilmente una sua coetanea che, nel notare lungo la banchina, intenta a riuscire ad immortalarlo nel massimo del riserbo, gli ha suscitato un moto di tenerezza e stupore, convincendolo subito, a scendere dalla barca e a farsi fotografare in sua compagnia, generando una emozione fortissima nell’educata signora.

“Il gesto di questa signora mi ha ripagato di tutte le difficoltà e di tutte le fatiche della mia vita, perché bisogna occuparsi dei sentimenti, curarli, e nutrirli, e anche prestare maggiore attenzione al mondo che lasciamo ai nostri nipoti”.

65 modelle, hanno indossato una versione rivisitata della collezione Armani Privé Primavera-Estate 2023, creata dallo stilista piacentino, con una passerella decorata nei colori argento e oro. Il motivo ispiratore dell’intero defilè, vede il costume di Arlecchino, in omaggio alla tradizione carnevalesca veneziana, essere presente dall’inizio alla fine. Per cui, spazio ad abiti sagomati in una losanga zeppa di paillettes, maglie smanicate nelle sfumature del rosa cipria, tuniche che riproducono la facciata di Palazzo Ducale, dimora del Doge. Ancora, tulle disseminato sui girocollo e ritratti di Armani ricalcati in chiave mosaico sul fronte dei top. E poi, verde acceso e blu marino a rievocare i motivi incisi sui paralumi in vetro di Murano. Insomma, un tripudio di storia veneziana dalla scia elegante e, certamente, indimenticabile, che va ad unirsi al clima di festa per la 80° esima edizione del Festival del Cinema di Venezia in corso in questi giorni in Laguna e che si concluderà sabato 9 settembre 2023, con l’assegnazione del prestigioso Leone d’Oro per il migliore film in gara e dove, gli abiti di Giorgio Armani, hanno vestito tantissime delle star del grande schermo presenti.

Mentre, a distanza di poche ore, Brunello Cucinelli, leader indiscusso dei filati made in Italy, in occasione della festa dei suoi 70 anni, dove erano riunite quasi 600 persone, ha illuminato il suo adorato borgo di Solomeo, alle porte di Perugia, utilizzando parole genuine e piene di significato, con il tono di voce rotto più volte dall’emozione, nel ricordare le sue origini contadine, rivolgendosi ai giovani e spronandoli a coltivare i propri sogni, a battersi per realizzarli, a non rinunciare mai ad un condimento necessario per una vita appagante, ovvero l’ambizione, ma sempre nel totale rispetto altrui.

Ed ecco, dunque che, due degli esempi più fulgidi della imprenditoria italiana, non fanno mistero di quanta perseveranza e passione occorrano per raggiungere e mantenere un successo internazionale che si fonda sulla attenzione riservata ad ogni dipendente, passando per la capacità manageriale ed umana di curare ogni aspetto di quell’insieme di attività che portano avanti una azienda vincente, puntando sulla confidenza e la competenza, il merito e premiando le virtù di chi presta il proprio lavoro giornalmente, non demotivando i giovani, ma invitandoli a sognare ancora, ispirandosi alla riscoperta del senso della bellezza autentica. E così, tutto lo squallore e l’inquietudine che generano i terribili episodi di violenza, inciviltà a cui assistiamo sempre più di frequente per mano di una frangia ben occultata della nova società, sembrano, anche se solo per pochi istanti, placarsi, per farci respirare un minimo di serenità. Al contrario di ciò che si possa pensare, non ci troviamo al cospetto di due giganti del lusso ostentato in modo nauseante, quanto di due uomini che conoscono perfettamente quanto sia travagliata la salita per per conquistare la propria indipendenza e le proprie fortune, tuttavia, scelgono meticolosamente di continuare ad essere esempio da ammirare, applaudire e seguire.