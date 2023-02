Vasco Rossi più di 70 anni spericolati a rincorrere un ‘Alba…Chiara

7 Febbraio 2023

Oggi il Blasco nazionale festeggia i suoi 71 anni vissuti sempre in musica e per la musica. Continua ancora a rappresentare la colonna sonora principale di intere generazioni che in lui hanno trovato la rockstar fragile e fortissima, capace di incassare i pugni della vita, riuscendo poi ad onorarla con i testi delle sue canzoni

Mentre il Festival di Sanremo 2023 sta per alzare il sipario, migliaia di fan celebrano i 71 anni di uno dei più grandi miti della musica italiana di tutti i tempi: Vasco Rossi.

Il Blasco, così come chiamato dai suoi appassionati seguaci è nato, infatti, il 7 febbraio del 1952 in quel di Zocca, provincia di Modena. A soli 31 anni, sale sul palcoscenico dell’Ariston ,con uno dei suoi capolavori più belli che avrebbe riscosso un successo inimaginabile “Vita spericolata“. Un inno dal piglio menefreghista e poco incline al rispetto delle imposizioni. Pur essendosi classificata all’ultimo posto, quella canzone si rivelò una sorta di testamento spirituale in cui continuano a credere tantissime persone durante le mareggiate che la vita riserva. L’anno precedente era stata la volta di “Vado al massimo“, testo con cui aveva esordito nel Festival più importante della canzone nazionalpopolare.

Da quel momento in poi, seguiranno record su record con titoli destinati a fare la storia della musica: Vivere, Albachiara, Gabri, Senza Parole, Incredibile romantica, Una canzone per te, Sally, Quanti anni hai, Eh già…, ed ancora una infinità di canzoni.

Un successo, quello di Vasco Rossi, che è la parafrasi perfetta della identificazione tra parole, emozioni e pubblico. Un culto che, negli anni, ha toccato un punto apicale da cui non si è più schiodato, legando indissolubilmente il rocker di Zocca alla sua gente, quella che affolla ogni suo concerto, tramandando di generazione in generazione uno scrigno prezioso e vibrante in cui è racchiuso il senso della vita con le sue ombre, le sue luci, la paura, i fallimenti, il dolore, il silenzio, la notte…vissuta sempre e comunque per rincorrere quell’ Alba…Chiara, “che si addormenta di sera e si risveglia col Sole”.

Buon compleanno Vasco, colonna sonora della nostra Vita!