In Spagna una bozza di legge per congedo da ciclo mestruale doloroso

13 Maggio 2022

Per la prima volta in Europa potrebbe essere approvata una legge che dispensa le donne per tre giorni al mese dal lavoro in caso di mestruazioni invalidanti

Laddove la bozza della legge sull’aborto otterrà l’approvazione, la Spagna diverrà il primo Paese occidentale in grado di riconoscere un periodo di congedo lavorativo della durata di tre giorni, per donne che soffrono di dismenorrea, ovvero, ciclo mestruale doloroso. Lo scenario politico ovviamente è attraversato da un acceso dibattito in terra iberica, paventando il rischio che questo possa costituire un motivo ulteriore di discriminazione verso il genere femminile nel mondo del lavoro.

Intanto la legge sull’aborto in esame in Spagna, potrebbe a breve rappresentare un cambiamento epocale, includendo anche la possibilità per le lavoratrici in età fertile di essere esentate dal lavoro nei giorni in cui le mestruazioni risultino particolarmente dolorose, ovviamente documentando ciò con apposito certificato medico che attesti la dismenorrea ( la sindrome da ciclo mestruale doloroso che può comportare oltre a crampi addominali molto forti, anche vertigini, nausea, e disturbi intestinali collaterali, febbre, cefalea severa,ecc.).

Da diverso tempo, moltissime associazioni femministe si battono anche ad occidente, per importare il modello giapponese che già a partire dal lontano 1947 ha previsto un congedo da lavoro per le donne, a causa del ciclo.

Inoltre, il Governo spagnolo è intenzionato ad abolire l’obbligo del permesso dei genitori per l’aborto di una ragazza di 16 e 17 anni, permettendo di poter effettuare una interruzione di gravidanza presso le strutture ospedaliere convenzionate ed anche di dotare le scuole di “prodotti igienici” per le ragazze in età mestruale, consentendo loro di accedere all’utilizzo di assorbenti, sui quali verrebbe eliminata totalmente l’IVA.

In Italia, la proposta di legge presentata da alcune deputate del Partito Democratico, nel 2016, per istituire un congedo per le donne con dismenorrea, sembra essere caduta nel dimenticatoio. Una proposta che prevedeva giorni retribuiti, non essendo equiparabile ad altre assenze per malattia. Tuttavia, le associazioni per i diritti delle donne Promise ed Errante hanno organizzato la prima edizione del Festival del Ciclo Mestruale dal 17 al 19 giugno, che vedrà Milano come prima città al mondo ad affrontare e riflettere per trovare soluzioni su questo evento ciclico per la natura di noi donne, impossibile da rendere causa di penalizzazione di genere.