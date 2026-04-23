Milano Design Week 2026: dentro l’universo creativo dei grandi brand tra moda e design

Installazioni, collezioni e visioni di Armani Casa, Gucci, Prada, Hermès e Louis Vuitton e tanti altri tra Salone del Mobile e Fuorisalone.

A Milano, la primavera non è solo una stagione: è uno stato d’animo. Durante la Milano Design Week, la città si trasforma in un organismo pulsante, dove la creatività attraversa strade, cortili nascosti e palazzi storici, fondendo moda, arte e architettura in un racconto corale. Non è più soltanto design: è un linguaggio fluido, contaminato, capace di emozionare. Negli ultimi anni, i grandi brand della moda hanno smesso di essere semplici ospiti per diventare protagonisti assoluti, ridefinendo i confini tra abitare e vestire.

Armani Casa: eleganza silenziosa e senza tempo

Nella boutique di Corso Venezia, ARMANI/CASA celebra il suo universo domestico con una collezione che parla sottovoce ma lascia il segno. Linee morbide, materiali preziosi e tonalità neutre costruiscono un’estetica sofisticata, dove ogni oggetto sembra pensato per rallentare il tempo. Tra le novità, pezzi iconici reinterpretati dialogano con nuove creazioni, come sedute leggere e luminose, simbolo di un lusso discreto e profondamente in linea con l’idea di eleganza e comfort del brand Armani e con una ispirazione magica alle dimore storiche di Giorgio Armani, in via Borgonuovo a Milano, in quel di Pantelleria e a Sankt Moritz . Il progetto espositivo intitolato “Origini” celebra l’evoluzione dello stile di Giorgio Armani attraverso otto icone di Armani/Casa, reinterpretate mantenendo intatta la loro identità. Gli oggetti sono esposti in vetrina insieme alle versioni aggiornate, inizialmente visibili solo come sagome, per poi rivelarsi all’interno del negozio. Tra i pezzi chiave, spicca la lampada Logo, creata nel 1982 e origine del progetto home. Altri arredi, nati dal 2000 in poi, vengono riproposti con nuove finiture, materiali e dettagli artigianali, nel rispetto del design originale. L’allestimento prosegue su più livelli: accessori aggiornati nel mezzanino e, al piano superiore, tre ambientazioni living (“urbana”, “resort” e “cottage”) che traggono spunto dalle case dello stilista.

Gucci: memoria, ironia e spettacolo

Tra le installazioni più discusse, Gucci trasforma i Chiostri di San Simpliciano in un racconto visivo potente. “Gucci Memoria”, si sviluppa attraverso arazzi monumentali che intrecciano storia, cultura e provocazione contemporanea. Il risultato è una narrazione stratificata voluta da Demna: dalle radici artigianali fino alla visione più audace del presente, in un dialogo tra Rinascimento e cultura pop. L’esperienza è immersiva, quasi teatrale, e gioca con l’ironia tipica della maison.

Prada: ritualità e contemplazione

Minimalismo concettuale e profondità culturale definiscono il progetto di Prada , che alla Design Week esplora il tema del rituale domestico.

La collezione di ceramiche “Chawan Cabinet”, ospitata nello spazio di Via Montenapoleone, trasforma l’atto quotidiano del tè in un’esperienza quasi spirituale. Tra influenze giapponesi e visioni contemporanee, ogni pezzo diventa un ponte tra artigianato e arte.

Hermès: luce, materia e poesia

Hèrmes , costruisce un racconto fatto di sospensione e leggerezza. Le sue installazioni, spesso caratterizzate da strutture eteree e giochi di luce, trasformano gli oggetti per la casa in presenze quasi immateriali. Le collezioni diventano così emozioni tangibili, capaci di raccontare un dialogo delicato tra materia e spazio, in perfetto equilibrio tra rigore e poesia. Tutto questo negli spazi de La Pelota, in via Palermo 10 a Milano.

Louis Vuitton: viaggio, gioco e meraviglia

A Palazzo Serbelloni, Louis Vuitton continua il suo viaggio con la collezione “Objets Nomades“: una costellazione di oggetti che oscillano tra design e fantasia. Poltrone scultoree, oggetti ibridi e creazioni visionarie raccontano il savoir-faire della maison, trasformando il concetto di viaggio in un’esperienza domestica dinamica e sorprendente.

Marras, e Valextra: narrazioni intime e identità

Accanto ai giganti del lusso, brand come Marras come portano in scena installazioni più intime e narrative, spesso legate alla memoria, alla letteratura e all’identità culturale. Oppure, Valextra , con il suo approccio architettonico agli accessori, si inserisce nel dialogo tra forma e funzione, mentre altri marchi esplorano nuovi linguaggi tra tecnologia, artigianato e sostenibilità.

Musei, spazi e città: Milano come palcoscenico diffuso

Dalla Triennale agli spazi indipendenti, fino ai cortili nascosti del Fuorisalone , Milano diventa un museo a cielo aperto. Installazioni, performance e progetti site-specific costruiscono un itinerario che attraversa quartieri e atmosfere diverse. La Milano Deisgn Week non si visita: si vive, tra code fuori dalle installazioni più attese e scoperte casuali dietro ogni angolo. È proprio questa energia diffusa a rendere unica la Milano Design Week. Il Salone del Mobile rappresenta il cuore istituzionale, mentre il Fuorisalone è l’anima libera, sperimentale, imprevedibile. In questo equilibrio perfetto tra ordine e caos, tra lusso e ricerca, Milano si conferma capitale internazionale della creatività. Qui la moda non veste soltanto corpi, ma spazi, emozioni e visioni. E quando le luci delle installazioni si spengono, resta una certezza: per una settimana all’anno, Milano non è solo una città. È un’idea.