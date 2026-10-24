La Vespa Teresa

Dischiuse le dita

e quella ruggì.

La Vespa Teresa è uno scrivano vano,

che d’inutilità le carte ingozza,

ed ogni sera

illumina gli schermi d’altrui perversità,

dando la stura

a Crozza

per far caricatura.

La natura

ronzante che la spinge,

senz’altro la costringe

a pungere qua e là,

avvelenando tutto senza scampo.

L’ammonimento a quella studentessa,

e a “voi giovani” inclusi nel pacchetto,

a studiare di più per presentarsi

mai fu diretto

a chi, delle massime cariche investita,

certa Giorgia Melon, tanto agguerrita,

dello Stato mostrar volendo i conti

fece una figuraccia su più fronti,

cifre esponendo in libertà,

manipolando una calcolatrice

senza alcuna aderenza alla realtà.

Sempre la Vespa ronza

con suo paternalismo,

unica qualità che la pervade

che volgesi però in autoerotismo.

Di tanto in tanto,

un plastico scenario

apparve a fornir vanto

alla Vespa contenta

all’humano consesso di mostrare

come i fatti si svolsero in quel luogo,

e volle, petulante demagogo,

plasmar sua verità senza ritegno.

Ecco l’orrido campo,

Bruno, per l’ombre che colei vi getta,

seppure vi prometta

la soluzïon del caso.

Di Pandora quel vaso

di mali

prodigo fu più mai quanto i vespiani libri.

Invano gli equilibri

del mondo a lei sommessi

furono più gli stessi a rincuorar lettori.

Né pure i nostri cuori

pronti saranno al foco

dell’attacco vespiano a tutto il mondo.

Che, pur così rotondo,

seguiterà sue orbite

a disegnar nella celeste sfera,

dove, nel vacuo spazio,

tace il molesto strazio

del ronzio della Vespa.

Portaci, o Musk ardito,

tu ch’accudisci

d’artificiali ordigni la celeste schiera,

sulle sabbie di Marte,

lontano dalle carte

dalla Vespa imbrattate.

Solo gli zolfanelli

la giustizia faran di tanto scempio

d’humano sempio

e inopportuno insetto.