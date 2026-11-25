Cantano la Contessa d’Almaviva, Susanna e Figaro : La cosa è scabrosa.

Canta il Conte d’Almaviva (tra sé): Con arte le carte convien qui scoprir.

E noi le scopriamo con arte. La parolaccia, questa settimana, è tripla.

La scabrosissima vicenda palermitana sembra un episodio del film Boccaccio 70, con censori, libertini, onorevoli, e compagnia.

Il luogo dello scandalo è via Argenteria, cuore della Vucciria di Palermo, che ormai non è più il mercato storico ma un mercato organizzato dalla Pro Loco per imbrogliare i turisti su come poteva essere il mercato ai tempi di Guttuso quando lo dipinse.

Oggi, come buona parte del centro storico, è diventato un divertimentificio, niente di male, i tempi cambiano, e Palermo, che è una città molto gay, soprattutto ultimamente, liberatasi finalmente dal perbenismo (almeno, speravamo), facilitata dalla legge sulle unioni civili, per cui nessuno (con un minimo di cervello) può più dare del finocchio a un omosessuale senza sentirsi in colpa, ha scoperto che la via Argenteria, probabilmente per i tanti esercizi commerciali tenuti da omosessuali, potrebbe diventare la Gay Street di Palermo.

A parte il fatto che non c’è niente di male avere una gay street (ad Amsterdam ce ne sono un sacco, così come in tanti altri posti), dissentono, oltre ai soliti imbecilli dell’ultradestra, nientedimeno che proprio gli altri gay dell’Arcigay, che dicono che sarebbe banalizzare i trascorsi di lotta decennale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, per i benpensanti, quelli di cui sopra, è stato il fatto che, visto l’avvicinarsi del Natale, si prevede nella Gay Street la presenza di un Babbo Natale gay. La triplice parolaccia.

Apriti cielo, profanazione, e i bambini che diranno, Babbo Natale è sacro, non si tocca.

Perfino il deputato Gianfranco Miccichè, notoriamente di destra, miracoli del Natale, arriva in difesa dei gay: “Mi chiedo se gli ideatori si rendano conto di quanto una simile rappresentazione ridicolizzi il senso di battaglie condotte per decenni da chi, come me, crede profondamente nei diritti umani e civili” … “È una questione di rispetto per la serietà di queste battaglie e per tutti i gay che vogliono vivere la loro vita senza discriminazioni e senza sentirsi obbligati a mettere le calze a rete.” Ipse dixit.

Addirittura, e qui le parole svelano il vero fine di questa posizione: “Un grande regalo politico a Vannacci”, ovverossia cerchiamo di captare i voti dei gay, che sono parecchi e che potrebbero anche votare per me. Per carità, potrebbe anche essere una posizione sincera, ma permettetemi di avere dei dubbi, viste le compagnie che Miccichè frequentava, ossia Silvio Berlusconi, per i quali quattro governi ha ricoperto delle cariche. E ricordiamo, perché io ho buona memoria, che l’ex-cavaliere, l’ex-presidente del consiglio, l’ex-tutto anche perché ormai è passato dall’altra parte (intendendo l’aldilà), disse «È meglio essere appassionati di belle ragazze che gay». Da qui il mio dubbio, anche se le redenzioni di Miccichè sono possibili.

Ciò che invece è irredimibile è la democristianità, che ormai dovrebbe essere una reliquia del passato remoto, dell’assessore (assai giovane, DC, fan sfegatato di Cuffaro, ex-presidente della Regione Sicilia finito in carcere, come tutti sanno, per trascorsi bruttini e infamanti) alle attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti. Non ci si può aspettare molto altro da un individuo così, a meno che Babbo Natale non lo illumini la notte di Natale, facendogli il regalo dell’apertura mentale.

“Se si azzardano ad aprire un villaggio con Babbo Natale gay alla Vucciria verranno immediatamente sgomberati dalle forze dell’ordine. Su questo non dev’esserci alcun fraintendimento. Questa manifestazione è abusiva, totalmente abusiva e non verrà tollerata”, tuona colui. Quindi è proprio la presenza di un Babbo Natale gay a scatenare l’ira funesta.

Ma analizziamo i soggetti e i fatti.

Babbo Natale, come tutti sanno, è un personaggio immaginario. Sì, certo, è basato su san Nicola di Myra, il santo che porta i regali ai bambini e che assume varie identità nei paesi europei, tanto da trasformarsi in Santa Claus nei paesi anglosassoni, Sennah Claus, con pronuncia americanissima. Ma, come si diceva prima, non esiste. Si dice ai bambini che la sua casa è al Polo Nord, altri dicono in Finlandia, altri in Norvegia, insomma ognuno gli affibbia una casa diversa, tutti lo vogliono. Riemerge ogni anno il 25 dicembre e poi se ne torna al polo. Sempre colla stessa età, colla stessa slitta e colle stesse renne volanti.

Prima considerazione. Di sicuro Babbo Natale è di genere maschile, a meno che san Nicola di Myra non abbia finto la propria identità come la papessa Giovanna.

Ora, che sia gay o no resta un mistero. Un uomo può essere gay, etero, bisessuale, asessuato, eccetera, le possibilità sono tante. È un po’ come la fisica quantistica, Babbo Natale potrebbe essere gay o no, non si saprà veramente finché non lo si incontra per davvero e glielo si chiede, il gatto di Schrödinger è contemporaneamente vivo e morto. Sulla vita sessuale di Babbo Natale nessuno si è mai veramente espresso (alcuni insensati pensano che sia il marito della Befana, peraltro solo in Italia, essendo la Befana una creatura nata dalla fantasia italica) ma oggi, dove la terza età scopre molto più liberamente le gioie del sesso, tutto è possibile. E Babbo Natale è l’appellativo che si dà, tra i gay, agli uomini maturi con barbone bianco, che spesso tanto piacciono a giovani che cercano un daddy. Nell’arcobaleno gay esiste anche questo, per fortuna, e, se un tempo gli uomini in età non avevano speranza di avere dei partner più giovani, se non a pagamento, oggi questo problema non esiste più, anzi, è addirittura il contrario perché i maturi sono assai ricercati! E ve lo posso dire per esperienza.

Seconda considerazione. Negli ultimi due secoli, grazie alla sfrenata mania tutta americana di rendere consumo qualsiasi cosa, Sennah si è moltiplicato per le strade di New York e ogni negozio ne ha uno, ce ne sono anche di neri, di cinesi, di latinoamericani. E no, eh. Nicola di Myra era anatolico, quindi bisogna cercare assolutamente un turco. Ma i turchi sono mussulmani… Non importa, bisogna rispettare la filologia razziale.

Terza considerazione. Il Natale è diventato, come dicevamo prima, una festa consumistica a tutti gli effetti, i mercatini di Natale, i grandi magazzini, tutti i negozi di qualsiasi cosa, anche i ferramenta e colori, si addobbano a festa e mettono babbi natale in vetrina per invogliare compratori di tutte le età per fare regali di qualsiasi tipo a persone di tutte le età.

E già: se una volta Babbo Natale portava regali solo ai bambini, adesso li deve portare a tutti, chissà che fatica per il povero vecchierello e la sua slitta. L’orgia del consumo si vede ovunque, perfino in Estremo Oriente, dove confondono Dio con Babbo Natale, per via della grande barba bianca che caratterizza l’iconografia del Padre, insomma un pot-pourri. Ma accade anche a Palermo dove, in via Noce, accanto alla porta del Baglio dei Crociferi, c’è una grande edicola sacra, piena zeppa di oggetti tra cui ritratti e statuine di Gesù in tutte le età, bambino, adulto, flagellato, crocifisso, sorridente, biondo, benedicente, e, udite udite, c’è anche un’immagine giocosa del faccione di Babbo Natale accanto al crocifisso. Fa parte della famiglia.

Quarta considerazione. Essendo tornata, dopo un abbandono parziale, la via Argenteria una via commerciale, con negozi ed esercizi vari, a uso dei gay (ma non credo che discriminino chi non lo è), perché no un Babbo Natale gay, per la felicità degli amanti del genere? Cosa mai ci sarebbe di male dal momento che è un personaggio immaginario? Visto che il mondo dev’essere consumo, che si consumi di tutto nel nome di Sennah. Ovunque, nei paesi occidentali, ma anche in altri insospettabili, ci si mandano cartoline con seducenti babbi natale giovani e babbe natale, altrettanto giovani e seducenti, in abiti discinti nonostante la stagione invernale. Forse stanno nell’emisfero sud. Ma a loro è consentito stare in abiti discinti perché sfoggiano una eterosessualità, e credo che all’assessore censore, che ricorda il pretore Salmeri che censurava Cicciolina, ma lui era un vecchio bacucco, questo è un giovanotto, non dispiacerebbe un contatto con una babbina natalina in costume. Se se lo toglie è sicuramente meglio, signorina, prego. Ve ne posto qui una, all’uopo.

Le pruderie e le crociate lasciamole al passato remoto, per favore, siamo nel 2026, perbacco!

Anzi, come viatico vi narrerò una barzelletta (non oscena e stantia come quelle dell’ex-cavaliere) sul Natale e sulla neve che, in genere, lo accompagna. Quest’anno si prevede un gran freddo e tanta neve. La storiella si confà al Babbo Natale anticonvenzionale.

È francese, ve la traduco.

È nevicato per tutta la notte. Così, questa mattina, ho fatto un pupazzo di neve davanti casa.

09:00 : a quest’ora l’ho finito.

09:10 : passa una femminista e mi chiede perché io non abbia fatto una pupazza di neve.

09:15 : allora mi metto all’opera e faccio una pupazza di neve… 09:17 : la tata dei vicini si lagna perché trova che il petto della pupazza è troppo voluttuoso.

09:20 : la coppia gay del quartiere brontola che la coppia di pupazzi avrebbe potuto essere formata da due pupazzi maschi.

09:25 : i vegetariani del numero 12 s’indignano per la carota che funge da naso al pupazzo maschio. Gli ortaggi sono alimenti e non si devono sprecare per questo.

09:26 : le due lesbiche del quartiere accanto mi chiedono come mai non abbia fatto due pupazze di neve.

09:28 : altri passanti mi danno del razzista perché la coppia è bianca.

09:31 : i mussulmani di fronte mi chiedono di aggiungere un foulard sul capo della pupazza.

09:37 : arrivano dei gilet gialli e minacciano di fare fondere tutto se non metto un gilet giallo a tutte le mie creazioni. Per paura di inondare il quartiere colla fusione eseguo gli ordini.

09:39 : una legione disordinata e chiassosa di liceali prova a dar fuoco ai miei pupazzi di neve. Di certo hanno molta cultura, ma non sanno che la neve non brucia…

09:40 : qualcuno chiama la polizia che arriva a vedere che succede.

09:42 : la polizia mi dice che devo togliere l’asta della scopa al pupazzo maschio perché potrebbe essere usata come arma mortale. Le cose peggiorano quando mormoro: come no, soprattutto se se la mette in c…

09:45 : tutta questa agitazione richiama l’équipe della TV locale. Mi chiedono se conosco la differenza tra un pupazzo e una pupazza di neve. Rispondo: sì, le tette. Ed ecco che allora mi trattano da sessista.

09:52 : il mio portatile è sequestrato, controllato e mi portano al commissariato.

10:00 : la mia vicenda viene trasmessa per radio. Sono sospettato di essere un terrorista che approfitta del cattivo tempo per turbare l’ordine pubblico.

10:10 : tutti quanti concordano nell’affermare che io abbia dei complici.

10:29 : un gruppo di jihadisti sconosciuto rivendica l’azione.

Alla fine, non c’è una morale in tutta questa storia. È solamente la Francia * di oggi!

Peraltro, non è ancora arrivata la neve qui da noi.

*(anche l’Italia, dove si lascia che il presidente del Senato affermi liberamente che il fascismo lo ha scelto il popolo, e altre amenità)

P.S. Per chi volesse approfondire tutto ciò che riguarda il Natale, leggete il mio metasaggio: Noël sans frontières – Come salvarsi dal Natale senza rinunciare al panettone (Tempesta Editore). Scoprirete molte cose che non sapevate.

https://www.ibs.it/noel-sans-frontieres-come-difendersi-libro-massimo-crispi/e/9788885798564