Coronavirus: 101.739 casi totali, 812 nuovi deceduti, 1590 guariti

30 marzo 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 101.739, con un aumento di unità 4050, pari al 4,14%. Ieri erano 97689. Sul totale delle infezioni si contano 11591 decessi e 14620 guariti, con un aumento di 1590 guariti. Questo è il dato migliore fin dall’inizio dell’epidemia.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 75528 in totale (ieri erano 73880), con un incremento di 1648 casi. I pazienti ricoverati con sintomi sono 27795; 3981 sono in terapia intensiva con un incremento di 75 unità su tutto il territorio nazionale, mentre 42558 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario con sintomi lievi o assenti. I decessi registrati oggi sono 812 (ieri erano 756).

In Lombardia, regione più colpita dall’emergenza sanitaria, i contagiati totali dall’inizio dell’epidemia sono 42161 (ieri erano 41.007), con un aumento di 1154 che intermini percentuali rappresenta un incremento del 2,8. I decessi nella regione sono stati 448, in aumento rispetto a ieri. I ricoverati sono 11815, in aumento di 202, mentre i ricoverati in Terapia intensiva aumentano di appena due unità. 1037 sono i dimessi/guariti, con un aumento di oltre mille unità. Proprio in forza di questi dati, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, i casi attivi oggi sono in calo rispetto a ieri. I 25006 censiti oggi sono infatti 386 meno di ieri.

I dati regione per regione

Lombardia 42.161 (+1154, +2,8%)

Emilia-Romagna 13531 (+412, +3,1%)

Veneto 8724 (+366, +4,4%)

Piemonte 8712 (+506, +6,2%)

Marche 3684 (+126, +3,5%)

Liguria 3217 (+141, +4,6%)

Campania 1952 (+193, +11%)

Toscana 4412 (+290, +7%)

Sicilia 1555 (+95, +6,5%)

Lazio 2914 (+208, +7,7%)

Friuli-Venezia Giulia 1501 (+21, +1,4%)

Abruzzo 1345 (+52, +4%)

Puglia 1712 (+163, +10,5%)

Umbria 1051 (+28, +2,7%)

Bolzano 1325 (+111, +9,1%)

Calabria 647 (+33, +5,4%)

Sardegna 682 (+44, +6,9%)

Valle d’Aosta 584 (-)

Trento 1682 (+88, 5,5%)

Molise 134 (+7, +5,5%)

Basilicata 214 (+12, +5,9%

I casi per provincia in Lombardia ieri/oggi:

BG 8527/8664 +137

BS 8013/8213 + 200

CO 1014/1062 + 47

CR 3762/3788 + 26

LC 1381/1437 + 56

LO 2058/2087 + 30

MB 2265/2362 + 97

MI 8329/8676. + 347

MN 1550/1617 + 67

PV 1974/2036 + 62

SO 422/446 + 24

VA 812/866 + 54

e 908 in fase di verifica