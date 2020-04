Coronavirus: 115.242 casi totali, 760 nuovi decessi, 1431 guariti

2 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 115.242, con un aumento di 4.668 unità, pari al 4,2%. Ieri erano 110.574. Sul totale delle infezioni si contano 13.915 decessi e 18.278 guariti.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 83.049 in totale (+ +2.477, ieri erano 80572). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.540; 4.053 sono in terapia intensiva sono in terapia intensiva (+18), mentre 50.456 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario con sintomi lievi o assenti. I decessi registrati oggi sono 760 (ieri erano 727). I guariti e i dimessi sono 18278 in totale, 1431 in più di ieri.

I tamponi fatti oggi sono 39809, circa cinquemila in più di ieri.

In Lombardia, regione più colpita dall’emergenza sanitaria, 46065 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1292 in più rispetto a ieri (+ 2,8%) che erano 44773. Di queste, sono decedute 357 persone (che in totale sfiorano le ottomila) e ne sono guarite 24992. I ricoveri in ospedale sono 11762 rispetto agli 11927 di ieri (-165), 1351 quelli in terapia intensiva (+19). I tamponi effettuati sono 128.286.

Qui riportiamo i dati delle singole province lombarde, con il numero dei nuovi positivi rilevati oggi:

Bergamo 9.171 (+132)

Brescia 8.757 (+159)

Como 1.205 (+48)

Cremona 3.974 (+33)

Lecco 1.552 (+36)

Lodi 2.189 (+32)

Monza e Brianza 2.633 (+90)

Milano 10.004 (+482)

Mantova 1.784 (+46)

Pavia 2.285 (+105)

Sondrio 517 (+33)

Varese 1.002 (+65)



Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpreta positivamente i dati sui contagi: «I dati sono in linea, assistiamo al procedere in linea senza aumenti rispetto ai giorni precedenti, direi che è un altro giorno positivo, si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto, e cioè che si inizi tra qualche giorno la discesa». Fontana ha però ricordato che «bisogna mantenere la massima attenzione a rispettare tutte le indicazioni contenute nelle varie ordinanze e provvedimenti, perché altrimenti questa linea di positività rischia purtroppo di invertirsi, si potrebbero vanificare gli sforzi fatti finora».

I dati regione per regione

Lombardia 46.065 (+1.292, +2,9%)

Emilia-Romagna 15.333 (+546, +3,7%)

Veneto 10.111 (+486, +5%)

Piemonte 10.353 (+558, +5,7%)

Marche 4.098 (+136, +3,4%)

Liguria 3.782 (+122, +3,3%)

Campania 2.456 (+225, +10,1%)

Toscana 5.273 (+406, +8,3%)

Sicilia 1.791 (+73, +4,2%)

Lazio 3.433 (+169, +5,2%)

Friuli-Venezia Giulia 1.799 (+114, +6,8%)

Abruzzo 1.497 (+61, +4,2%)

Puglia 2.077 (+131, +6,7%)

Umbria 1.128 (+33, +3%)

Bolzano 1.479 (+61, +4,3%)

Calabria 691 (+22, +3,3%)

Sardegna 794 (+49, +6,6%)

Valle d’Aosta 668 (+37, +5,9%)

Trento 2.003 (+133, +7,1%)

Molise 165 (+5, +3,1%)

Basilicata 246 (+9, +3,8%)