Coronavirus, 165.155 casi totali, 578 nuovi decessi, 962 guariti

15 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 165.155, (+ 2.667) con un incremento dell’1,1% rispetto a ieri. I dati forniti dal Ministero della Salute evidenziano 105418 (+1127) soggetti attualmente positivi; 578 morti, 21.645 in totale. I guariti/dimessi sono in tutto 38092 (962 in più di ieri). Dall’inizio dell’epidemia sono stati processati 1.117.404 tamponi.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 27643 (-368), 3079 (-107) quelli in terapia intensiva, 74696 (71%)persone sono in isolamento domiciliare.

In Lombardia, la regione più colpita dal Covid_19, il totale dei casi sale a 62153, con un aumento di 827, a fronte di 221698 tamponi effettuati, 6828 in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 235 decessi, che portano il totale a 11377, mentre si riducono ulteriormente i ricoveri in terapia intensiva a 1074, 48 in meno di ieri, mentre i ricoverati meno gravi si attestano a 12043, 34 in meno di ieri. I guariti/dimessi salgono a 37659.

La Provincia più colpita è quella di Milano: i casi sono passati a 14.675 (+ 325, la crescita ieri era stata + 189). Seguono Brescia 11.187 (+ 94), Bergamo 10.472 (+ 46), Cremona 5.202 (+ 30), Monza 3.878 (+ 57). Milano città registra 6.058 casi (+ 144, ieri l’aumento era stato + 57).

Intanto, «La Lombardia guarda avanti e progetta la “nuova normalità” all’insegna della prevenzione, della cura e della programmazione. Dal 4 maggio, la Regione – si legge in una nota – chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle “Quattro D”: Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia)».

I dati regione per regione

Lombardia 62.153 (+827, +1.3%: ieri erano stati +1.012)

Emilia Romagna 21.029 (+277, +1.3%: ieri +312)

Veneto 14.624 (+192, +1.3%: ieri +181)

Piemonte 18.229 (+539, +3%; ieri +556)

Marche 5.503 (+77, +1.4%; ieri +45)

Liguria 5.936 (+128, +2.2%; ieri +212)

Campania3.807 (+38, +1%; ieri +99)

Toscana 7666 (+139, +1.8%; ieri +137)

Sicilia 2.535 (+34, +1.4%; ieri +43)

Lazio 5.232 (+121, +2.4%; ieri +143)

Friuli Venezia-Giulia 2.544 (+24, +1%; ieri +38)

Abruzzo 2.274 (+29, +1.3%; ieri +32)

Puglia 3.184 (+66, +2.1%; ieri +53)

Umbria 1.322 (+1, +0,1%; ieri +1)

Bolzano 2.224 (+40, +1.8%; ieri +35)

Calabria 971 (+15, +1.6%; ieri +28)

Sardegna 1.161 (+23, +2%; ieri +10)

Valle d’Aosta 958 (+11, +1.2%; ieri +20)

Trento 3.220; (+79, +2.5%, ieri +15)

Molise 236 (+6, +2.6%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)

Basilicata 320 (+1, +0.3%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)