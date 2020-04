Coronavirus: 181.228 casi totali, 454 nuovi decessi, 1.822 guariti

20 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 181.228, 2.256 in più rispetto a ieri, con un incremento dell’1,26%. I dati forniti dal Ministero della Salute evidenziano 108.237 soggetti attualmente positivi che per la prima calano (-20), ieri erano infatti 108.257.

Sono 454 le persone decedute, 24.114 in totale. I guariti/dimessi sono in tutto 48.877 (1822 in più di ieri). Dall’inizio dell’epidemia sono stati processati 1.398.024 tamponi; il dato di oggi è di tamponi processati.

I ricoverati con sintomi sono 24.906 (-127), quelli in terapia intensiva 2.537 (-62), il numero più basso da un mese a questa parte, le persone in isolamento domiciliare 80.758 (il 75%).

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 66.971 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (735 in più rispetto a ieri). Di queste, sono decedute 12.376 persone (+163 rispetto a ieri, esattamente come il giorno prima) e ne sono guarite e dimesse 43.011 (+252). I ricoveri in ospedale sono 10.138 rispetto ai 10.342 di ieri (-204), quelli in terapia intensiva 901 (un calo di 21 ricoveri rispetto a ieri).

La Provincia più colpita è quella di Milano: i casi sono passati a 16.112 (+287, la crescita ieri era stata +279). Seguono Brescia 12.004 (+58), Bergamo 10.738 (+49), Cremona 5.491 (+74), Monza 4.157 (+59). Milano città registra 6.709 casi (+160), ieri l’aumento era stato (+128).

I dati regione per regione

Lombardia 66.971 (+735, +1.1%; ieri erano stati +855)

Emilia-Romagna 22.867 (+307, +1.4%; ieri erano stati +376)

Veneto 16.127 (+192, +1.2%; ieri erano stati +243)

Piemonte 21.349 (+292, +1.4%; ieri erano stati +593)

Marche 5826 (+57, +1%; ieri erano stati +48)

Liguria 6.669 (+141, +2.2%; ieri erano stati +227)

Campania 4074 (+45, +1.1%; ieri erano stati +41)

Toscana 8507 (+135, +1.6%; ieri erano stati +135)

Sicilia 2759 (+42, +1.5%; ieri erano stati +45)

Lazio 5815 (+60, +1%; ieri erano stati +87)

Friuli-Venezia Giulia 2775 (+30, +1.1%; ieri erano stati +14)

Abruzzo 2612 (+91, +3.6%; ieri erano stati +34)

Puglia 3567 (+38, +1.1%; ieri erano stati +120)

Umbria 1.349 (+1, +0.1%; ieri erano stati +4)

Bolzano 2394 (+14, +0.6%; ieri erano stati +55)

Calabria 1038 (+3, +0.3%; ieri erano stati +24)

Sardegna 1.228 (+13, +1.1%; ieri erano stati +17)

Valle d’Aosta 1088 (nessun nuovo caso, ieri erano stati +15)

Trento 3590 (+58, +1.6%; ieri erano stati +101)

Molise 281 (+2, +0.7%; ieri erano stati +10)

Basilicata 342 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +3)