Coronavirus:  5.210 nuovi contagi, 74.386 casi totali (+7,5%), altri 683 decessi

25 marzo 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 74.386, con un aumento di 5.210 (+7,5%) rispetto a ieri (69.176). Sul totale delle infezioni si contano 7.503 decessi e 9.362 guariti.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 57521 in totale (ieri erano 54.030). I pazienti ricoverati con sintomi sono 23.112; 3489 sono in terapia intensiva, mentre 30.920 sono in isolamento domiciliare fiduciario persone.

I decessi registrati oggi sono 683, dopo i 743 di ieri. Sono 1036 invece i guariti.

Peraltro a fare il punto della situazione oggi sono stati i direttori Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo. «Ho la febbre e quindi vado in isolamento fino all’esito del tampone»: così ha dichiarato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, ovviamente assente alla conferenza in un primo momento data per sospesa.

In Lombardia, regione piegata dall’emergenza sanitaria, i pazienti positivi sono 32346, con un incremento del 5,35% rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1236, 42 in più di ieri. 10026 sono i ricoverati in ospedale. I decessi sono 4474, con un incremento di 296 rispetto a ieri. A Bergamo i positivi sono 7072 (+344), a Brescia 6597 (+299), a Lodi 1884 (+24), a Milano 6074 (+373). Come sempre Sondrio è la provincia che registra meno contagi e ammontano a 284 (+31). «Per i numeri siamo abbastanza in linea con i giorni precedenti, quindi questa sensazione di rallentamento della crescita forse la si può definire costante. È molto importante, ma non dobbiamo assolutamente mollare la presa. Con queste misure dei risultati si portano. Se dovessimo alzare il piede, sarebbe un disastro perché ci sarebbe una crescita molto maggiore», ha commentato il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Ecco i dati aggiornati regione per regione:

Lombardia 32.346 (+ 1643)

Emilia Romagna 10.054 (+800)

Veneto 6.442 (+494)

Piemonte 6.024 (+509)

Marche 2.934 (+ 198 )

Liguria 2.305 (+ 189)

Campania 1.199 (+98)

Toscana 2.972 (+ 273)

Sicilia 994 (+ 148)

Lazio 1.901 (+ 173)

Friuli Venezia-Giulia 1139 (+147)

Abruzzo 813 (+124)

Puglia 1.093 (+ 88)

Umbria 710 (+62)

Bolzano 858 (+ 77)

Calabria 351 (+ 32)

Sardegna 442 (+ 21)

Valle d’Aosta 401 (+1)

Trento 1.222 (+112)

Molise 73 (-)

Basilicata 113 (+21)