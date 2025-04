Congresso Regionale SIMIT a Brindisi: appuntamento cruciale per l’infettivologia appulo-lucana ​il 9 e 10 maggio

Brindisi- Il 9 e 10 maggio 2025, Brindisi ospiterà il Congresso Regionale SIMIT , organizzato dalla sezione appulo-lucana della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). ​L’evento, che si terrà presso il Grande Albergo Internazionale, in Viale Regina Margherita, rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento per gli infettivologi di Puglia e Basilicata, sotto la Presidenza del Primario di Malattie Infettive dell’ Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, il Dr. Salvatore Minniti.

Un focus sulle sfide emergenti

Il congresso si propone di affrontare temi di grande rilevanza per la salute pubblica, con un’attenzione particolare alle malattie infettive emergenti e riemergenti. ​ Tra gli argomenti principali, figurano le epatiti virali, l’HIV, le infezioni da microrganismi multiresistenti e le arbovirosi come Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile Virus. ​Inoltre, verrà approfondita l’annosa questione della tubercolosi, una patologia che sta tornando a manifestarsi con forza su tutto il nostro territorio. ​

Globalizzazione e cambiamenti climatici ​

La prima sessione del congresso sarà dedicata agli effetti della globalizzazione e dei cambiamenti climatici sulle malattie infettive. ​Esperti di fama nazionale, discuteranno circa il rischio di ritorno della malaria in Europa, il contributo della Puglia nel contrasto alla tubercolosi e l’approccio al Monkeypox (il cosiddetto Vaiolo delle Scimmie), oltre ad un confronto sulle principali arbovirosi emergenti. ​

La pandemia silenziosa dei germi multiresistenti ​

Un altro tema centrale, verterà sulla pericolosa minaccia rappresentata dai germi multiresistenti. ​Verranno analizzate strategie diagnostiche e terapeutiche per affrontare questa “pandemia silenziosa”, con interventi ad hoc su batteri Gram negativi e positivi, campagne vaccinali mirate e la gestione della Candida Auris.

HIV e malattie epatiche: nuove prospettive

Le sessioni successive, si concentreranno sull’HIV e sulle epatiti virali. ​Gli interventi riguarderanno le sfide diagnostico-terapeutiche, le comorbilità nella popolazione HIV che invecchia e le prospettive future nella terapia antiretrovirale. ​Per quanto concerne HBV, HDV e HCV, si parlerà delle nuove opzioni di trattamento e delle strategie per l’eradicazione dell’HCV. ​

Terapie di lungo termine e gestione territoriale

L’ultima sessione del congresso, sarà dedicata infine, alle infezioni che richiedono terapie prolungate, come spondilodisciti ed ascessi paravertebrali (Dottoressa Barbara Farneti, Brindisi), endocarditi (Dottoressa Roberta Papagni, Matera) e infezioni periprotesiche (Dottoressa Luisa Frallonardo, Bari) . ​Tutte patologie, quelle sopracitate, che necessariamente abbracciano più branche della medicina che richiedono, certamente, un approccio multidisciplinare per una evoluzione favorevole, ma che, ad ogni modo, rimandano in capo allo specialista infettivologo un compito assai delicato: ovvero quello di individuare la terapia più appropriata, attraverso un monitoraggio certosino dei vari quadri clinici che si possono palesare di volta in volta.

Si discuterà anche del ruolo strategico degli infermieri nella gestione dei pazienti, evidenziando l’importanza di un servizio sanitario territoriale efficiente. ​

L’evento, accreditato con 10 crediti ECM dal Ministero della Salute, è rivolto a medici specialisti, biologi, farmacisti e infermieri. ​ L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e può essere effettuata online sul sito www.cicsud.it. ​

Verso una rete infettivologica appulo-lucana ​

Uno degli obiettivi principali del Congresso Regionale SIMIT è la creazione di una rete infettivologica regionale. ​Durante una tavola rotonda, i centri infettivologici di Puglia e Basilicata presenteranno proposte per potenziare le sinergie e superare le difficoltà legate alle risorse limitate, garantendo uniformità nella qualità dell’assistenza. ​

Con un programma ricco e multidisciplinare, il Congresso Regionale SIMIT si conferma un appuntamento imperdibile per gli operatori sanitari e un’occasione per affrontare le sfide future della salute pubblica. ​