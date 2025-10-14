L’iniziativa prevede un’esposizione di poster scientifici che raccontano i risultati del progetto e un’originale escape room scientifica, pensata per far vivere in prima persona le sfide e le scoperte del mondo della ricerca biomedica. I partecipanti, tra enigmi, cruciverba, puzzle e indovinelli, saranno chiamati a risolvere un “caso clinico misterioso”, imparando in modo divertente come si costruisce una diagnosi e come la collaborazione tra diverse discipline renda possibile il progresso della medicina.

Durante il percorso, si potranno scoprire le diverse fasi di una ricerca scientifica, dalla parte clinica, con le visite e le osservazioni mediche, fino all’uso di modelli di intelligenza artificiale che supportano i clinici nell’interpretazione dei dati. Verranno inoltre presentate nuove tecniche biologiche, come la spettrometria di massa, che permettono di analizzare campioni biologici e ottenere informazioni invisibili all’occhio umano. Tutti questi elementi confluiscono poi in workflow statistici e modelli integrati, in grado di offrire un supporto concreto alla diagnosi finale e al percorso dei pazienti.