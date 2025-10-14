Medicina
“Salviamo una Tiroide!” si mette in gioco alla Bicocca
Il 18 ottobre, presso l’edificio U6 dell’Università di Milano-Bicocca, il team di ricerca del progetto “Salviamo una Tiroide!” accoglierà il pubblico per una giornata dedicata alla scoperta delle più recenti innovazioni nella diagnosi dei noduli tiroidei.
14 Ottobre 2025
Il 18 ottobre, presso l’edificio U6 dell’Università di Milano-Bicocca, il team di ricerca del progetto “Salviamo una Tiroide!” accoglierà il pubblico per una giornata dedicata alla scoperta delle più recenti innovazioni nella diagnosi dei noduli tiroidei.
Attraverso un percorso interattivo e coinvolgente, i visitatori potranno conoscere da vicino il lavoro dei ricercatori e comprendere, anche attraverso il gioco, come la ricerca possa migliorare il processo diagnostico nella valutazione della malignità dei noduli tiroidei.
Ricerca e gioco per salvare una tiroide: una giornata aperta al pubblico all’Università di Milano-Bicocca
L’iniziativa prevede un’esposizione di poster scientifici che raccontano i risultati del progetto e un’originale escape room scientifica, pensata per far vivere in prima persona le sfide e le scoperte del mondo della ricerca biomedica. I partecipanti, tra enigmi, cruciverba, puzzle e indovinelli, saranno chiamati a risolvere un “caso clinico misterioso”, imparando in modo divertente come si costruisce una diagnosi e come la collaborazione tra diverse discipline renda possibile il progresso della medicina.
Durante il percorso, si potranno scoprire le diverse fasi di una ricerca scientifica, dalla parte clinica, con le visite e le osservazioni mediche, fino all’uso di modelli di intelligenza artificiale che supportano i clinici nell’interpretazione dei dati. Verranno inoltre presentate nuove tecniche biologiche, come la spettrometria di massa, che permettono di analizzare campioni biologici e ottenere informazioni invisibili all’occhio umano. Tutti questi elementi confluiscono poi in workflow statistici e modelli integrati, in grado di offrire un supporto concreto alla diagnosi finale e al percorso dei pazienti.
La giornata sarà pensata anche per i più piccoli, con un’area dedicata ai bambini dove la scienza si trasforma in gioco e curiosità. Qui sarà possibile colorare “piccole tiroidi”, esplorare in modo semplificato il mondo della ricerca biomedica e partecipare a mini-escape room guidate, per imparare divertendosi e comprendere come nasce una scoperta scientifica.
Un’occasione aperta a tutti per avvicinarsi alla scienza in modo divertente, inclusivo e consapevole, scoprendo come ricerca, tecnologia e curiosità possano davvero fare la differenza, anche per salvare una tiroide!
Dove e quando
L’evento si terrà venerdì 18 ottobre presso l’edificio U6 dell’Università di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, negli spazi interni dedicati al progetto.
La giornata sarà aperta a tutti dalle 10:00 alle 17:30, con ingresso libero e flusso continuo: potete unirvi in qualunque momento, anche tornare più volte nel corso della giornata.
“Spargete la voce e venite a giocare, scoprire e imparare insieme a noi!”
Devi fare login per commentareAccedi