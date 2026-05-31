Benessere
Maestri Silenziosi. L’empatia, l’energia e il potere terapeutico dei gatti
Maestri silenziosi e guaritori energetici: i gatti ci insegnano ad abitare il presente. Tra neuroscienze, pet therapy e spiritualità, riflettiamo su come l’empatia felina faccia da specchio al nostro sguardo interiore. Un nuovo viaggio nell’Archeologia del Sé.
Ogni volta che osservo Wabi e Haky, i due gatti che condividono con me gli spazi, i silenzi e le energie della casa, mi rendo conto di quanto il rapporto tra l’essere umano e il felino sia uno dei misteri relazionali più affascinanti che ci sia dato sperimentare. I gatti non abitano semplicemente i nostri salotti, essi si sintonizzano sulle nostre frequenze. Hanno la straordinaria capacità di aiutare e sostenere l’umano, decodificandone non solo le abitudini quotidiane ma le più sottili variazioni di sentimenti e sensazioni.
Tuttavia, chiunque abbia condiviso la vita con un gatto sa che ci troviamo di fronte a esseri speciali, intessuti di meravigliose e complesse contraddizioni. Sanno essere esigenti, fieramente indipendenti, a tratti pretenziosi, per poi sciogliersi in una dolcezza disarmante e assoluta. Vogliono essere capiti, assecondati nelle loro richieste e possono rivelarsi immensamente cocciuti. A volte la loro inesauribile curiosità li spinge a mettersi in pericolo, eppure sanno essere incredibilmente protettivi e possessivi verso coloro che amano. Le sfumature cambiano a seconda del vissuto, del carattere del singolo individuo e della razza, ma su una verità universale possiamo concordare tutti: sono i gatti a scegliere i loro umani. Decidono il posto esatto dove dormire e stabiliscono, senza mezzi termini, che la casa in cui viviamo è, di fatto, la loro dimora. Come affermava lucidamente Leonardo da Vinci: “Il più piccolo felino è un capolavoro”.
Per comprendere fino in fondo la natura viscerale di questo legame, penso spesso a un signore anziano che abita vicino a casa mia e alla sua gatta, chiamata amorevolmente e non a caso, Giotto. Lei è uno spirito libero, ama stare all’esterno, per strada o nel giardino di fronte, adagiata con regalità sulle auto in sosta. Ormai tutti gli abitanti e i passanti del quartiere hanno imparato a riconoscerla e a fermarsi per salutarla.
Pur vivendo fuori, Giotto non si allontana mai davvero dalla sua area di sicurezza. Quando ha fame, o semplicemente quando si sente sola, inizia a miagolare a più non posso, richiamando l’attenzione del suo umano con un’insistenza vocale quasi teatrale. E lui, quando non la vede da un po’, si affaccia alla finestra o scende in strada, chiamandola insistentemente e con palpabile preoccupazione. Poi, finalmente, si ritrovano. Ed è lì che accade la magia, i due iniziano a camminare avanti e indietro insieme sul marciapiede, fianco a fianco, come due vecchi amici intenti a chiacchierare in silenzio. Questa scena, nella sua disarmante semplicità, dimostra quanto il senso di affidabilità e appartenenza reciproca possa essere forte.
Questa venerazione per il gatto non è un’invenzione moderna, ma un filo rosso che attraversa la storia dell’umanità. Nell’Antico Egitto, il gatto non era solo un animale da compagnia, ma l’incarnazione terrena del divino. La dea Bastet, raffigurata con il corpo di donna e la testa di gatta, era il simbolo della protezione domestica, dell’amore e della fertilità. Chiunque facesse del male a un felino subiva pene severissime e alla loro morte venivano mummificati e pianti con gli stessi onori riservati ai membri della famiglia.
Anche nella tradizione buddista, i gatti godono di uno status spirituale elevato. Sono spesso considerati creature mindful per eccellenza, esseri che hanno raggiunto una tale pace interiore da fungere da guardiani dei templi. Un antico proverbio buddista recita: “Un gatto seduto e silenzioso è l’immagine stessa della meditazione perfetta”. Nella loro immobilità vigile, i gatti ci insegnano la Presenza.
L’arte e il cinema hanno saputo cogliere magistralmente la capacità del gatto di fare da specchio all’anima umana. In Colazione da Tiffany, del 1961, regia di Blake Edwards, il gatto, chiamato semplicemente e simbolicamente Gatto, rappresenta la ritrosia all’attaccamento della protagonista, Holly Golightly, interpretato da una meravigliosa Audrey Hepburn. Come lei, è uno scansafatiche senza nome, indipendente e spaventato dai legami. Solo nel finale catartico sotto la pioggia, accettando di accogliere il gatto e di appartenergli, Holly accetta finalmente di amare e di essere amata, superando le proprie difese interiori.
Un esempio reale e potentissimo di salvezza reciproca è quello narrato nel libro e nel film A spasso con Bob (A Street Cat Named Bob). Nel film, del 2016, regia di Roger Spottiswoode, il protagonista è interpretato dall’attore britannico Luke Treadaway, il gatto Bob, invece, interpreta se stesso nella maggior parte delle scene. Riguarda la vera storia di James Bowen, un musicista di strada in lotta contro la tossicodipendenza e del gatto rosso Bob che gli cambia la vita. La loro esperienza di vita dimostra in modo lampante come prendersi cura di un altro essere vivente possa risvegliare in noi risorse inaspettate. Bob non è solo un animale da compagnia, è l’ancora di salvezza che riconnette James alla società, alla responsabilità e, in definitiva, a se stesso.
Questa sensibilità felina non è solo fascino poetico, ma un fatto acclarato dalla scienza e dall’etologia. La ricercatrice e psicologa del comportamento animale Kristyn Vitale ha condotto studi illuminanti che dimostrano come i gatti sviluppino legami di attaccamento verso i loro umani del tutto simili a quelli misurati nei bambini piccoli. Non sono animali opportunisti e distaccati, come vuole un vecchio cliché, ma esseri capaci di un attaccamento emotivo profondo.
Antropologi e studiosi come John Bradshaw, autore del saggio Cat Sense, evidenziano quanto la loro capacità di comunicazione sia tarata specificamente sull’essere umano che li accudisce. Sul piano energetico e psicologico, autori e maestri spirituali come Eckhart Tolle hanno definito gli animali da compagnia veri e propri guardiani dell’essere, entità capaci di ancorarci istantaneamente al momento presente, sfilandoci dalla mente ruminante.
A livello globale, la cronaca e la ricerca medica sono piene di testimonianze reali che innalzano il gatto a vero e proprio animale guaritore. Pensiamo a Walter, un gatto in Inghilterra diventato famoso per la sua capacità di fiutare con precisione i cali glicemici della sua proprietaria diabetica nel sonno, svegliandola e salvandole letteralmente la vita in innumerevoli occasioni. O ancora ai tanti gatti, come il celebre Sam, inseriti in programmi di Pet Therapy per supportare veterani affetti da Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD). In questi casi, la presenza tattile e sonora del gatto aiuta a disinnescare gli attacchi di panico, fungendo da preziosissima àncora emotiva per il trauma. Lo stesso accade con i bambini nello spettro autistico, che trovano nel gatto un interlocutore non giudicante, capace di stimolare empatia e interazione sociale serena.
Nel mio percorso professionale, constato personalmente come il gatto possa fungere da straordinario mediatore relazionale all’interno delle sessioni di counseling. In un setting dedicato all’esplorazione interiore, alla consapevolezza o alla pratica della meditazione, un gatto che circola nello spazio non è mai una distrazione, ma un co-terapeuta. Se la creatività transpersonale, come scrivo nel mio articolo precedente, è lo strumento per scavare oltre le nostre resistenze, il gatto diventa il tramite silenzioso di questo processo, una guida che rieduca il nostro sguardo interiore, riportandolo all’essenza di ciò che siamo.
Il suo effetto calmante sul sistema nervoso è immediato, le frequenze emesse dalle fusa feline (comprese tra i 20 e i 140 Hz) sono riconosciute dalla scienza medica per la loro capacità di abbassare i livelli di stress, ridurre la pressione sanguigna e indurre uno stato di rilassamento profondo. Ma al di là della fisica, c’è l’energia, il gatto media il campo emotivo della stanza. Assorbe le tensioni, insegna l’arte del confine personale, si fa accarezzare solo quando lo decide lui e ci dimostra cosa significhi abitare il qui e ora con totale e disarmante autenticità.
I gatti sono, in sintesi, maestri Zen travestiti da predatori da salotto. Ci ricordano che l’autorevolezza non si impone urlando, ma si emana semplicemente essendo.
C’è un elemento ulteriore che lega indissolubilmente il gatto al percorso di crescita personale: la sua totale padronanza del silenzio. In una società rumorosa, satura di parole e sovrastrutture, il gatto abita il silenzio non come un vuoto, ma come una presenza piena. Ci insegna a stare fermi, a respirare senza il bisogno di dover riempire lo spazio a tutti i costi. È in quel silenzio condiviso che avviene la vera comunicazione transpersonale. Tuttavia, nel nostro cammino verso la consapevolezza, è necessario fare attenzione a non mitizzare troppo questi animali, evitando il rischio sottile di delegare a loro il nostro totale benessere. La creatività, la natura, l’arte e gli stessi animali domestici sono straordinari compagni di viaggio, ma non sono una medicina da assumere a nostro piacimento al bisogno. I gatti sono esseri viventi a sé stanti: maestri di vita proprio in quanto parte integrante della natura, capaci di vivere in modo autentico, fiero e spesso contraddittorio. Il rapporto con loro non deve diventare una dipendenza emotiva, ma un esercizio di puro rispetto. Se i gatti scelgono di vivere con noi, lo fanno per una forma di fiducia incondizionata nei nostri confronti, rispondendo alle cure e all’amore che offriamo loro. È una forma profonda di riconoscenza e alleanza tra specie, non un servizio terapeutico a comando. Custodire questa sacralità significa riconoscere la loro alterità, imparando da loro l’arte di appartenersi senza mai possedersi.
E allora, al termine di questo viaggio nel mondo felino e nella profondità dei nostri stessi legami, condivido una riflessione da esplorare: quale parte inesplorata di noi stessi vediamo riflessa negli occhi del gatto quando, nel silenzio perfetto di una stanza, decide di sedersi proprio accanto a noi e di guardarci dritti nell’anima?
Fabrizio Maci è Counselor transpersonale e umanistico, Art Counselor e life Coach per neo genitori, studenti e LGBTQ+. Con una carriera ventennale come Direttore Creativo internazionale nel settore moda, design e creatività urbana, integra oggi la sua esperienza di Team Coach sportivo, insegnante di Mindfulness, operatore olistico in percorsi di evoluzione personale. Autore e ricercatore, accompagna giovani e adulti nello scavo dell’Archeologia del Sé per trasformare il potenziale creativo in benessere concreto.
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