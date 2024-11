Il futuro della sanità in Italia: digitalizzazione, sfide e nuove opportunità

Censis e italiadecide hanno illustrato i risultati della ricerca Il sistema della salute in Italia, realizzata con il supporto di Intesa Sanpaolo

All’Istituto Treccani, Censis e italiadecide hanno illustrato i risultati della ricerca Il sistema della salute in Italia, realizzata con il supporto di Intesa Sanpaolo. L’analisi esplora le trasformazioni del settore sanitario e propone soluzioni per affrontare le sfide di una società in evoluzione.

Tra i temi principali emersi, il sottofinanziamento della sanità, la carenza di personale e la necessità di sinergie tra pubblico, privato e terzo settore. Un focus importante è stato dedicato alla digitalizzazione della sanità, considerata una leva strategica per migliorare l’efficienza dei servizi e valorizzare l’innovazione medica attraverso un uso responsabile dei dati personali.

I relatori hanno inoltre discusso il concetto di “filiera sanitaria”, un modello organizzativo integrato che punta a unire competenze e risorse per garantire il diritto alla salute, bilanciando centralizzazione e presenza territoriale.

La ricerca conclude con alcune raccomandazioni: incrementare risorse e personale, potenziare la collaborazione pubblico-privato, investire nella digitalizzazione e valorizzare il ruolo degli enti del terzo settore per rafforzare la qualità del sistema sanitario nazionale.

“La Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo si impegna a supportare e integrare il sistema sanitario nazionale attraverso soluzioni innovative e sostenibili, rispondendo ai bisogni delle persone, sia degli assistiti sia dei caregiver – ha commentato Massimiliano Dalla Via, ad e dg di Intesa Sanpaolo RBM Salute -. Con il nostro approccio promuoviamo l’accesso alle cure, incentiviamo la prevenzione, investiamo nella digitalizzazione e collaboriamo attivamente con il settore pubblico e il terzo settore. L’obiettivo è creare un ecosistema sanitario centrato su prevenzione, digitalizzazione e accessibilità alle cure, operando in sinergia tra pubblico e privato per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

