Sanità: dalla celiachia alla procreazione assistita ecco l’elenco delle cure gratuite per il prossimo anno

Il prossimo 30 dicembre vi sarà l’entrata in vigore delle nuove tariffe per le prestazioni sanitarie specialistiche e protesiche , dopo quasi 30 anni di attesa. Dalla procreazione medicalmente assistita , passando per le consulenze geniche , l’ adroterapia, l’enteroscopia con microcamera integrata, l’utilizzo di apparecchiature acustiche digitali, la radioterapia stereotassica, strumentazioni domotiche e sensori di comando, arti artificiali con sistema di riconoscimento vocale o puntamento dello sguardo, per un ammodernamento totale di circa tremila prestazioni specialistiche di ambulatorio e assistenziali protesiche.

Il Decreto-legge, ha ottenuto l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni, a seguito di un ultimo confronto tra Il Mef, Il Ministero della Salute e le Regioni, al termine di un iter assai complesso e non privo di battute di arresto della durata di quasi un decennio. Un valore complessivo relativo all’ aggiornamento in oggetto pari a 502,3 milioni di euro solo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e 47,6 milioni di euro per quelle protesiche. Dunque, un ammontare definitivo di 549,9 milioni di euro che fa registrare circa 150 milioni in più rispetto a quanto approvato nel 2023 per i Lea, ovvero i livelli essenziali di assistenza.

Assistenza specialistica ambulatoriale: ecco le novità più importanti Su scala nazionale l’erogazione dei Lea, prevederà le prestazioni di procreazione medicalmente assistita; quelle relative alla diagnosi e monitoraggio della celiachia e altre malattie rare; gli approfondimenti diagnostici di alta precisione per effettuare diagnosi rapide ed efficaci; l‘enteroscopia con microcamera ingeribile; gli screening neonatali; le prestazioni per la somministrazione di radioterapia, come quella stereotassica, adroterapia e con braccio robotico.

Novità sulle tariffe anche per alcune prestazioni inerenti alle patologie dell’occhio, come la cataratta o altro genere di protocolli oculistici, comprendendo anche una integrazione di prezzo per poter ottenere la valutazione anestesiologica.