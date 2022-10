Rimini ospiterà un centro europeo per il recupero delle tartarughe marine

19 Ottobre 2022

Quello che un tempo era l’ex delfinario degli orrori a Rimini, verrà convertito in una struttura per recuperare, curare e studiare esemplari di tartarughe marine. Per l’inaugurazione occorrerà attendere la prossima estate

L’ex delfinario di Rimini, vedrà una nuova luce. Una struttura di recupero, cura e ricerca per gli esemplari di tartaruga marina, prima di riconsegnarli al loro habitat: il mare.

L’annuncio proviene dalla Fondazione Cetacea che riguarda anche la prossima apertura di un ambulatorio veterinario, appositamente dedicato.

Sarà l’ex delfinario il luogo prescelto, dove un tempo venivano usate pratiche crudeli contro i poveri animali acquatici, come somministrazione di ormoni e farmaci altamente nocivi, che hanno portato alla condanna definitiva dell’ex direttore e il sequestro degli stessi delfini. Una notizia incoraggiante per gli studiosi ed appassionati di queste splendide creature marine, sempre a rischio di maltrattamenti ed estinzione.

Basti pensare che, solo nel Mediterraneo, circa l’80% degli esemplari di tartaruga Caretta caretta, rimangono vittime delle enormi quantità di plastica si cui sono pieni i nostri mari, o imprigionate nelle reti utilizzate per la pesca e lacerate dagli ami.

Nella nota a cura della Fondazione Cetacea, si legge che il nuovo ospedale sarà: “Un posto dove ampliare la nostra capacità di cura: aumenteranno gli spazi a disposizione per le “pazienti” e ci equipaggeremo di strumenti per la diagnostica e le cure sempre più all’avanguardia”. Per la inaugurazione si dovrebbe attendere l’estate del 2023.