Pietro Labriola TIM

A.I.

TIM accelera sull’infrastruttura di AI sovrana per l’Italian con NVIDIA

di Gsglab

TIM Enterprise realizzerà in Italia una piattaforma sicura e scalabile per imprese, Pubblica Amministrazione e startup, integrando cloud, edge e modelli aperti

21 Ottobre 2026


TIM espande la propria infrastruttura sovrana di Intelligenza Artificiale e collabora con NVIDIA per mettere a disposizione di imprese italiane, Pubbliche Amministrazioni, startup e centri di ricerca capacità avanzate per sviluppare e implementare applicazioni di AI su larga scala, mantenendo in Italia il controllo su dati, modelli e operazioni. 

La piattaforma AI, sviluppata da TIM Enterprise e ospitata in Italia, integrerà l’infrastruttura cloud centralizzata e quella edge distribuita del Gruppo con l’infrastruttura AI full-stack di NVIDIA, offrendo potenza di calcolo di nuova generazione, con controlli in grado di soddisfare i requisiti relativi a localizzazione dei dati, governance degli accessi, sicurezza e conformità normativa.

L’Intelligenza Artificiale è un elemento concreto di competitività e la sfida di oggi è renderla accessibile su larga scala senza rinunciare al controllo di dati e processi. Combinando la nostra infrastruttura con le tecnologie NVIDIA di accelerated computing e AI, stiamo realizzando in Italia una piattaforma in grado di supportare imprese, Pubblica Amministrazione e innovatori nello sviluppo di applicazioni di AI dal cloud all’edge. La tecnologia è il mezzo: ciò che conta è trasformarla in servizi utilizzabili, crescita e valore per il Paese”, ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato del Gruppo TIM.

TIM Enterprise offrirà inoltre servizi gestiti per modelli aperti e personalizzabili, tra cui la famiglia NVIDIA Nemotron, consentendo ai clienti di ospitare, perfezionare, valutare e gestire i modelli attraverso la piattaforma. Questi servizi permetteranno alle organizzazioni di adattare i modelli aperti alla propria lingua, alle competenze di settore e ai processi operativi, beneficiando al contempo di maggiore trasparenza, controllo ed efficienza dei costi e permettendo, tramite NVIDIA NeMo Guardreails, di applicare controlli e policy programmabili alle proprie applicazioni di AI.

La piattaforma supporterà inoltre l’hosting, la valutazione e la gestione di modelli specializzati sviluppati da università, centri di ricerca, imprese e aziende AI-native italiane, con l’obiettivo di favorire la crescita di un ecosistema nazionale dell’Intelligenza Artificiale aperto e competitivo.

L’iniziativa rientra nella strategia di TIM volta a estendere progressivamente le capacità di elaborazione dell’AI dal cloud centralizzato all’edge distribuito, avvicinando l’accelerated computing ai luoghi in cui i dati vengono generati e utilizzati. Nell’ambito dell’IPCEI CIS – Importante Progetto di Comune Interesse Europeo sulle Infrastrutture e i Servizi Cloud – TIM sta sviluppando nodi Edge Cloud distribuiti sul territorio italiano, dotati di GPU NVIDIA e progettati per supportare applicazioni che richiedono elaborazione in prossimità della fonte dei dati e bassa latenza.

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