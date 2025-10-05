cartello di divieto di accesso ai cani

Costume

Cani in chiesa: a messa con il chihuahua (clandestino)

di Anna Gamberini

I cani in chiesa dividono l’opinione pubblica.
A Verona, pochi giorni fa, un parroco ha vietato l’ingresso agli animali dopo alcuni episodi “insoliti”.
Il caso ha acceso un dibattito tra regolamenti parrocchiali, divieti e proteste dei fedeli.

5 Ottobre 2025

Domenica mattina, 8:55.

Piazzale della chiesa: comincia l’operazione mimetismo.

Leone, il mio Chihuahua, non resta a casa da solo. È un pezzo di me, un terzo braccio.

Così anche oggi, con me. In chiesa.

Ore 8:57.

Lo infilo nella borsa grigia e lo metto a tracolla.

Lui capisce tutto e si mette in posizione: busto eretto, aria da cardinale.

Io invece sbianco come se stessi passando la frontiera con merce proibita.

Ore 9:10.

Tutto sotto controllo.

Mi chiedo: che fastidio può dare? San Francesco parlava con i lupi,

San Rocco viveva con un cane, San Romedio addirittura con un orso.

Noè li imbarcava a coppie, senza tante storie

Anna invece ha in borsa un Chihuahua clandestino.

I cani in chiesa: questi sì che sono problemi…

Ore 9:15.

Un bambino urla da Tarzan.

La madre non si scompone, forse convinta che sia previsto dal rito.

Io trattengo il fiato: se Leone decide di rispondere, la scomunica è immediata.

Ore 9:40.

Fila per la comunione.

Due orecchie color champagne sbucano dalla borsa.

I fedeli sorridono, qualcuno allunga la mano per accarezzarlo.

Leone ringhia piano: per lui è già abbastanza essere cristiano, non intende diventare ecumenico.

Ore 9:50.

“La Messa è finita. Andiamo in pace”, dice il prete.

Io e Leone usciamo insieme.

Anche stavolta ce l’abbiamo fatta.

