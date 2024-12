Economia, risparmio e investimenti: i trend in Italia secondo l’indagine Intesa Sanpaolo/Einaudi 2024

Indipendenza finanziaria e soddisfazione economica

Il 95% degli italiani si dichiara finanziariamente indipendente, con variazioni legate a genere, istruzione e professione. Il 60,3% è soddisfatto del reddito attuale, ma solo il 34,2% è ottimista sulle prospettive pensionistiche, con una bassa adesione alla previdenza integrativa.

Crescita del risparmio, motivazioni e sfide

Il 59,4% degli italiani ha risparmiato negli ultimi 12 mesi, in aumento rispetto al 2022. Le motivazioni principali includono la prudenza (37%), il sostegno ai figli (20%) e gli investimenti per la casa (19%). Tuttavia, la quota media di reddito risparmiata è scesa all’11% rispetto al 12,6% del 2023. Persistono preoccupazioni sul quadro economico internazionale, mentre le famiglie vedono un moderato ottimismo per le proprie entrate.

Investimenti e scelte finanziarie

La diversificazione dei portafogli è in calo: solo il 30% utilizza strumenti differenziati. Le obbligazioni guadagnano terreno (34% dei portafogli), mentre diminuiscono le azioni e cresce l’interesse per prospettive di lungo termine. La sicurezza rimane la priorità per il 65% degli investitori. L’educazione finanziaria resta una sfida, con il 53,1% che fatica a comprendere i rischi degli investimenti.

Risparmio gestito e previdenza

Il 17,2% degli intervistati detiene strumenti di risparmio gestito, come fondi comuni (13,8%) e ETF (3,9%). Le adesioni a fondi pensione crescono tra i giovani e i lavoratori con redditi medio-bassi. Tuttavia, il 59% di chi non investe nel gestito lamenta la mancanza di fondi sufficienti.

Immobili e mutui

Gli immobili costituiscono il 63% del patrimonio medio degli italiani (300.000 euro). Solo il 2,2% ha acquistato una prima casa nel 2024, mentre cresce la proprietà tra i giovani (60% tra i 18-34 anni). I mutui risultano più sostenibili, con un rapporto rata/entrate in calo al 17,3%.

Focus sulla finanza personale

La fiducia nelle banche come fonte di informazioni rimane alta (oltre il 60%). Il settore del risparmio gestito italiano continua a crescere, ma necessita di maggiore consapevolezza e istruzione finanziaria per sfruttare appieno il suo potenziale.