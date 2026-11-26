Il gioco d’azzardo online non si vede: sta nel telefono. Ai servizi sociali arriva travestito da bollette non pagate, affitti arretrati, liti in casa. Cosa succede alle famiglie di chi gioca e quali strumenti esistono per proteggersi e chiedere aiuto.

Nessuno entra nell’ufficio di un’assistente sociale dicendo «mio marito gioca». Si entra per altro. Per una bolletta della luce scaduta da tre mesi, per un affitto che non si riesce più a pagare, per un figlio che a scuola è cambiato, per una lite in casa che è finita male. Il gioco d’azzardo, quasi sempre, arriva così: travestito da qualcos’altro.

Per anni, nell’immaginario comune, l’azzardo ha avuto un luogo preciso: la sala slot all’angolo, il bar con le macchinette, la ricevitoria. Un luogo dove qualcuno poteva vederti entrare. Oggi quel luogo non c’è più, o meglio è ovunque: sta nel telefono. Si gioca di notte, a letto, mentre gli altri dormono. Si gioca in pausa pranzo, in bagno, in macchina al semaforo. Non serve uscire di casa, non serve avere contanti in tasca, non serve farsi vedere. E per chi vive accanto a chi gioca, questo cambia tutto.

Una scoperta che arriva tardi

La storia che sento più spesso ha sempre lo stesso andamento. Una donna sulla cinquantina chiede un aiuto economico per l’affitto. Lavora part-time, il marito ha un impiego stabile, fino a un anno prima i conti tornavano. Nel colloquio non sa spiegare dove siano finiti i soldi. Solo dopo, quasi per caso, racconta degli estratti conto che lui non le fa più vedere, del telefono sempre girato a faccia in giù, delle notti in cui lo sente sveglio. Lei ha capito tutto solo quando è arrivata la lettera della finanziaria per un prestito che non sapeva di aver firmato come garante.

Un’altra storia riguarda un ragazzo poco più che maggiorenne. Le scommesse sportive sul telefono sono cominciate «per gioco» con gli amici, poi sono diventate un modo per recuperare quello che aveva perso. La madre, pensionata, se ne accorge quando il figlio le chiede di prestargli la carta «solo per un acquisto online». Quando arriva al servizio, i debiti non sono più solo con le piattaforme: sono con gli amici, con un cugino, con persone che lei non conosce.

In entrambi i casi, quello che colpisce è il ritardo. Quando la famiglia se ne accorge, il problema è già grande. Perché l’azzardo online non lascia tracce visibili: non ci sono scontrini, non ci sono assenze sospette, non c’è l’odore della sala giochi. C’è solo un telefono.

Non solo un problema di chi gioca

Chi gioca in modo compulsivo ha bisogno di cure, e va detto con chiarezza: il disturbo da gioco d’azzardo è riconosciuto come una dipendenza e i servizi per le dipendenze delle aziende sanitarie lo trattano, gratuitamente. Ma accanto a chi gioca c’è quasi sempre qualcun altro che paga il conto. Mogli e compagne che scoprono di avere debiti a proprio nome. Figli che smettono di chiedere qualunque cosa perché hanno capito che in casa «non ci sono soldi». Genitori anziani che svuotano la pensione per coprire i buchi di un figlio adulto.

Qui l’azzardo si intreccia con un tema che chi lavora nel sociale conosce bene: la violenza economica. Non sempre chi gioca è violento, sia chiaro. Ma il controllo del denaro, il nascondere, il prendere senza chiedere, l’usare i documenti dell’altro, sono comportamenti che lasciano il partner senza risorse e senza scelta. E spesso chi li subisce non ha gli strumenti per riconoscerli come tali.

Cosa possono fare le famiglie

La prima cosa, la più difficile, è parlarne. Con chi gioca, se è possibile. Ma anche fuori casa: con il medico di famiglia, con un servizio, con qualcuno di cui ci si fida. La vergogna è il miglior alleato dell’azzardo, perché lo tiene nascosto.

Ci sono poi strumenti concreti, che molte persone non conoscono:

I servizi per le dipendenze dell’azienda sanitaria accolgono non solo chi gioca, ma anche i familiari, che possono chiedere un colloquio anche se la persona non vuole ancora farsi aiutare.

Il Telefono Verde nazionale per i problemi legati al gioco d’azzardo dell’Istituto Superiore di Sanità (800 558822) è anonimo e gratuito, e risponde anche ai familiari.

L’autoesclusione dai siti di gioco autorizzati si può chiedere attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È una scelta che deve fare chi gioca, ma spesso arriva proprio dopo una conversazione in famiglia.

Quando i debiti diventano ingestibili, esistono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, gestite dagli Organismi di composizione della crisi. Permettono di rinegoziare i debiti in modo sostenibile, ed è meglio informarsi presto, prima di firmare altri prestiti per coprire i vecchi.

Proteggersi è legittimo: separare i conti, non fare da garanti, non prestare carte e documenti. Non è mancanza di amore. È l’unico modo per non affondare insieme.

Cosa possono fare i servizi

Dal lato di chi lavora nel sociale, la lezione è una: imparare a fare la domanda. Quando una famiglia arriva con un problema economico che non si spiega, con un conflitto che sembra venire dal nulla, con un figlio che cambia, vale la pena chiedere, con delicatezza, anche del gioco. Molte persone aspettano solo che qualcuno lo nomini per primo.

Serve poi un lavoro di rete vero, tra servizi sociali, servizi per le dipendenze, centri antiviolenza quando c’è violenza economica, e sportelli per il sovraindebitamento. Perché l’azzardo online non è un problema di una sola persona, e non si risolve in un solo ufficio.

Il telefono che gira a faccia in giù sul tavolo della cucina è spesso il primo segnale. Imparare a vederlo, e a parlarne, è già un modo per non lasciare sole le famiglie.