Perché tutti sorridono, anche quando non c’è niente da ridere? Il Dottor Sistema spiega come la simpatia a tutti i costi faccia passare la superficialità per leggerezza e la sicurezza per competenza. Guai a chi rovina l’atmosfera con una semplice domanda: «Lei come fa a saperlo?»

Intervistatore — Dottore, da qualche tempo vedo gente che sorride dappertutto. Sorride alla telecamera, sorride mentre annuncia una ristrutturazione aziendale, sorride nel video in cui ci spiega che ha appena attraversato il periodo più difficile della sua vita. Ma per quanto tempo può sorridere una persona?

Dottor Sistema — Dipende. Da sola, qualche secondo. Con una telecamera accesa, anche tutta la vita.

Intervistatore — E dopo un po’ non viene il dubbio che sia ebete?

Dottor Sistema — Il dubbio viene quando smette. Se sorride per tutto il video è una persona positiva. Se al ventisettesimo secondo le cade la faccia, arrivano i commenti: «Tutto bene? Ti vedo strana».

Intervistatore — Sarò vaccinato, dottore, ma io ci sento qualcosa di falso. Prenda quelli che devono risultare simpatici per forza. Quando parla qualcun altro, continuano a sorridere e intanto, con la coda dell’occhio, controllano se la telecamera è ancora su di loro.

Dottor Sistema — È il momento più difficile per un narciso. Per qualche secondo deve accontentarsi di essere inquadrato mentre ascolta.

Intervistatore — Ma quello che mi irrita è che a un certo punto pretendono che sorrida anch’io. Uno dice una sciocchezza, fa un gran sorriso e si guarda intorno. Se lei resta serio, le chiede subito che cos’ha. Magari lei stava solo pensando alla sciocchezza.

Dottor Sistema — Appunto. Il sorriso serviva a evitare quel passaggio.

Intervistatore — Sarà per questo che sono terribilmente attratto dalle persone sole. Mi torna in mente De André. A fargli paura era l’uomo organizzato. Un uomo solo non gli aveva mai fatto paura.

Dottor Sistema — L’uomo solo, se una battuta non lo diverte, può lasciarla cadere.

Intervistatore — E l’uomo organizzato?

Dottor Sistema — Prima guarda se ride quello che l’ha invitato.

Intervistatore — E se, invece di ridere, gli fa una domanda?

Dottor Sistema — Rischia di passare per scortese. L’altro giorno ho visto un signore dire a una donna che, se non arriva alla fine del mese, è perché ha un rapporto sbagliato con il denaro. Sorrideva così bene che per un attimo mi è sembrato maleducato chiedergli quanto costasse l’affitto della signora.

Intervistatore — E lui lo sapeva?

Dottor Sistema — No. In compenso sapeva quanto farle pagare il corso.

Intervistatore — Dottore, io la chiamerei fuffa.

Dottor Sistema — Sì, ma bisogna riconoscerle una qualità. La fuffa è puntuale. Metta in studio una persona che ha studiato l’argomento e le chieda perché i salari sono fermi. Quella vorrà sapere di quali salari parliamo, in quale periodo, al lordo o al netto dell’inflazione. Nel frattempo abbiamo mandato la pubblicità. Quello della fuffa le dice «È tutta una questione di mentalità» e avanza pure il tempo per il codice sconto.

Intervistatore — Il fatto è che quello del codice sconto piace davvero. Secondo me si è abbassato il livello di quello che ci aspettiamo da chi parla. E mica solo in televisione. A cena uno ripete con sicurezza una sciocchezza sentita al mattino e tutti annuiscono. Se lei gli chiede dove l’ha sentita, quello pesante diventa lei.

Dottor Sistema — Certo. Stavano già annuendo. Adesso, per colpa sua, devono decidere se sono d’accordo.

Intervistatore — È questa leggerezza a tutti i costi che mi irrita. Si può parlare di salari, di guerra, di sanità, purché nessuno debba fermarsi un momento a pensare. Appena uno prova ad approfondire, gli dicono «Vabbè, dai, non farla lunga». Intanto quello che non sa niente ha già parlato per venti minuti.

Dottor Sistema — Sì, ma ha fatto ridere due volte. In televisione gli affidano anche la puntata dopo.

Intervistatore — Sullo stesso argomento?

Dottor Sistema — Su quello che capita. L’anno scorso parlava di divorzi. Da settembre ci spiega la politica monetaria.

Intervistatore — E poi magari lo invitano a dirigere qualcosa.

Dottor Sistema — Naturalmente. Alla riunione per decidere chi nominare, qualcuno domanda: «Ma questo qui che cosa ha fatto?». E un altro risponde: «Come, non lo conosci? È dappertutto». A quel punto quello che ha fatto la domanda sta zitto. Non vuole essere l’unico a non conoscerlo.

Intervistatore — E se quello che ci spiega la politica monetaria si è pure presentato come economista?

Dottor Sistema — In economia abbiamo un vantaggio. Se uno le vende una cura per la calvizie, dopo sei mesi lei può guardarsi allo specchio. Se le vende una ricetta per far crescere il Paese, dopo sei mesi può spiegarle che il Paese, in fondo, non voleva davvero crescere.

Intervistatore — Quindi si può promettere che un taglio delle tasse si pagherà da sé?

Dottor Sistema — Certo. Il momento delicato è quando qualcuno chiede su quali dati si regge la previsione. Lì l’importante è rispondere subito: «Lei non crede nell’Italia?». Se l’interlocutore comincia a difendere il proprio patriottismo, il conto è salvo.

Intervistatore — Prima ero quello pesante, adesso sono pure antipatriottico. E pensare che con la rivoluzione scientifica abbiamo imparato a prendere sul serio una domanda abbastanza semplice. «Lei come fa a saperlo?» Com’è possibile che basti ancora rispondere «abbiate fede»?

Dottor Sistema — Se parla dell’aldilà, il problema è suo. Se parla della crescita del PIL dell’anno prossimo, diventa anche mio. Eppure ho visto la stessa persona ridere di chi crede ai miracoli e sottoscrivere, dieci minuti dopo, un piano in cui il debito scendeva, le tasse scendevano, la spesa saliva e nessuno era in grado di spiegare perché.

Intervistatore — E quando i numeri non tornano?

Dottor Sistema — Si sposta la data del miracolo. In economia diciamo «nel medio periodo». Ha il vantaggio di restare davanti a noi anche quando camminiamo.

Intervistatore — Ma perché ci irrita così tanto chi chiede una prova?

Dottor Sistema — Perché arriva sempre nel momento peggiore. Abbiamo appena trovato uno che ci dice che possiamo avere tutto, che il problema è semplice e che, guarda caso, la colpa è di quelli che già ci stavano antipatici. Poi arriva questo con un foglio e chiede come sono stati fatti i conti. Capisce che rovina la serata.

Intervistatore — Lei, dottore, come fa a capire se uno è competente?

Dottor Sistema — Gli chiedo che cosa dovrebbe succedere perché cambi idea.

Intervistatore — E se mi risponde che non cambierebbe idea in nessun caso?

Dottor Sistema — Gli chiedo almeno di togliere «analisi» dal titolo del video.

Intervistatore — Dottore, le facciamo una foto per accompagnare l’intervista. Sorrida.

Dottor Sistema — Ho appena detto che mi irrita tutta questa gente che sorride alla telecamera.

Intervistatore — Quello l’ho detto io, dottore.

Dottor Sistema — Ah, bene. Allora posso sorridere.