È morta a 87 anni la modella di Blow-Up. Figlia di un congiurato contro Hitler, volto degli anni Sessanta, ha passato il resto della vita a costruire immagini in cui bisogna cercarla.

La notizia è arrivata nel modo più contemporaneo possibile. A darla con un post su Instagram è stato Franco Rubartelli, il fotografo che per anni è stato suo marito e il suo sguardo di riferimento: «Riposa in pace. Che la luce del tuo ricordo non si spenga mai». Secondo quanto riferito dai familiari alla Bild, Vera von Lehndorff, per tutti Veruschka, è morta a Berlino, circondata dalla famiglia.

Per chi non segue la moda, il suo nome evoca soprattutto cinque minuti di cinema: in Blow-Up di Michelangelo Antonioni, nel 1966, interpreta sé stessa sotto l’obiettivo di David Hemmings, che le si china sopra mentre scatta. È una delle scene più citate di quegli anni e una delle immagini fondative della moda come spettacolo.

Il resto della sua vita è andato quasi nella direzione opposta.

Una contessa prussiana a Firenze

Era nata il 14 maggio 1939 a Königsberg, nella Prussia orientale, in una famiglia dell’aristocrazia. Il padre, Heinrich von Lehndorff-Steinort, prese parte alla congiura del 20 luglio 1944 contro Hitler e fu giustiziato a settembre. La madre fu internata in un campo, e Vera con le sorelle finì in un istituto per l’infanzia del regime.

In pochi mesi il mondo da cui veniva smise di esistere. Königsberg oggi si chiama Kaliningrad e si trova in Russia.

A vent’anni, a Firenze, dove studiava arte, la notò il fotografo Ugo Mulas. Era alta un metro e ottantatré, una misura che allora sembrava più un ostacolo che un vantaggio. Dopo un primo tentativo a New York e un ritorno in Germania, adottò un nome d’arte russo, Veruschka. Negli anni Sessanta finì più volte sulla copertina di Vogue e, nell’agosto del 1967, su quella di Life, davanti agli obiettivi di Richard Avedon, Irving Penn e Helmut Newton.

Il corpo come superficie

Già nel 1966 posava coperta soltanto di pittura, quando il body painting era ancora una curiosità d’avanguardia. Per Rubartelli indossò la sahariana di Yves Saint Laurent in uno scatto rimasto tra i più riconoscibili di quella stagione. Il suo corpo era diventato la superficie su cui un decennio scriveva la propria estetica.

Quello stesso corpo, per lei, fu anche un terreno politico. Il 6 giugno 1971 il suo volto compariva sulla copertina dello Stern, tra le 374 donne che, nella campagna «Wir haben abgetrieben!» promossa da Alice Schwarzer, dichiararono di aver abortito, quando nella Germania Ovest era ancora un reato. Il volto che vendeva le riviste di moda, su quella copertina, firmava una dichiarazione pubblica.

La rottura con la moda arrivò invece per ragioni di gusto. Nel 1975, dopo i contrasti con Grace Mirabella, che aveva preso il posto di Diana Vreeland alla guida di Vogue America e voleva una moda più sobria e indossabile, Veruschka lasciò. Anni dopo riassunse lo scontro in una frase: «Voleva che fossi borghese, e io non volevo esserlo».

L’arte di scomparire

Quello che venne dopo è la parte meno nota del suo lavoro, e la più sorprendente. Con l’artista Holger Trülzsch cominciò a dipingere il proprio corpo per confonderlo con ciò che aveva intorno: una porta scrostata, un muro, la corteccia di un albero, una parete di roccia. Nelle fotografie il corpo diventa animale, elemento naturale, architettura. A volte bisogna guardare a lungo per trovarla.

La donna pagata per essere vista costruiva immagini il cui gioco consisteva nel non vederla. Il mimetismo, che nella moda di oggi è diventato una strategia di status e la corazza silenziosa del quiet luxury, nel suo lavoro era una pratica letterale, fatta di pennelli, pigmenti e ore di posa immobile.

Dove era rimasta

Dal 2005 viveva a Berlino e ricompariva a intervalli: una piccola parte in Casino Royale nel 2006, la passerella di Giles Deacon a Londra nel 2010, a più di settant’anni, il lookbook Resort 2018 di Acne Studios. Quest’anno, insieme a Trülzsch, aveva esposto al Museo della Prussia orientale di Lüneburg, in una mostra intitolata «The Seen and the Unseen». Il visto e il non visto.

Negli stessi anni in cui le passerelle cercano volti sempre riconoscibili e sempre presenti, lei aveva già avuto tutta la visibilità che un’epoca poteva offrire, e aveva scelto di passare il resto della vita a esplorarne il rovescio.

Nelle sue fotografie più belle, ancora oggi, bisogna cercarla.