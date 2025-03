Cosmoprof 2025: a Bologna la 56° edizione della fiera del beauty dal 20 al 23 marzo

Bologna– Dal 20 al 23 marzo 2025, a Bologna Fiera, torna la 56° edizione di Cosmoprof , Fiera internazionale del Beauty, punto di riferimento per gli addetti ai lavori ed appassionati di un mondo che continua ad evolvere alla velocità della luce, rafforzando sempre di più i profitti delle industrie cosmetiche del settore.

Il tema di quest’anno sarà la sostenibilità, considerata l’assoluta necessità ed urgenza di porla come pilastro di ogni politica aziendale, alla luce dell’emergenza climatica, sociale ed ovviamente economica dei nostri tempi. Con consumatori sempre più avveduti e consapevoli che presentano una domanda estremamente variegata da accontentare. Tanti i progetti e le iniziative dedicate proprio a ridurre l’impatto ambientale in questa rassegna del Cosmoprof.

Per parlare di cosmesi sostenibile, non si può non analizzare a fondo la filiera, partendo dall’impiego di ingredienti e materie prime, di cui si discuterà nell’area tematica ad hoc “Ingredients Zone” dedicata negli spazi del padiglione 20, ovvero di Cosmopack.

Ancora l’ atteso CosmoTalks, con un calendario di tavoli di lavoro che coinvolgerà i brand leader del comparto, i trend scouter più in voga, ed il contributo dei massimi esperti nazionali ed internazionali, puntando un occhio di riguardo volto a scoprire le nuove tendenze. Molto presenti anche le più titolate agenzie e associazioni del calibro di Beautystreams, Ecovia Intelligence, Euromonitor International, Fashion Snoops, Nelly Rodi e Statista.

Parlando di filiera produttiva, risultano senza dubbio imperdibili, i Cosmopack Stage, sempre all’interno del padiglione 20, mentre per gli operatori dell’estetica e del nail, gli incontri sono fissati nell’area Mall, che comprenderà un programma esclusivo di World Massage Meeting, focalizzato proprio su nuove tecniche manuali del massaggio, o Cosmo OnStage.

Dunque, saranno oltre 250mila gli operatori che parteciperanno e più di 3mila aziende da 65 Paesi con più di 10mila brand espositori.

“La manifestazione è l’appuntamento di riferimento per l’intera industria cosmetica, riconosciuta in tutto il mondo come momento altamente performante per facilitare il networking e la relazione tra domanda e offerta. È un fiore all’occhiello del nostro Paese, riconosciuta come partner di business e di promozione internazionale dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, oltre che da Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, e dalle principali associazioni pubbliche e private dei principali mercati”, commenta Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere.

Ad ogni modo, ancora prima dell’ inizio della manifestazione, l’area espositiva si conferma sold-out, facendo registrare una crescita del 5,8% rispetto alla scorsa edizione, con una superficie allestita che supererà i 170mila mq. Per un totale di 29 i padiglioni nazionali dedicati ad Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Pacific Islands, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Ucraina, UK, Regione di Taiwan, Turchia, USA. Cliccando di seguito sarà possibile consultare o scaricare il calendario degli eventi del Cosmoprof 2025 .