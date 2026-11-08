LEGO Holiday Lab, il Natale viaggia in Italia: sei città coinvolte nel tour dei mattoncini

Il Natale diventa un’occasione per riscoprire il piacere di giocare insieme e condividere esperienze tra generazioni diverse. È questo il filo conduttore di LEGO Holiday Lab, il progetto itinerante con cui LEGO Italia accompagnerà le festività del 2026 attraverso un viaggio in sei città italiane. Un’iniziativa che punta a portare il mondo dei mattoncini fuori dai negozi e dalle abitazioni, trasformandolo in un’esperienza aperta al pubblico, tra attività interattive, costruzioni e momenti dedicati alle famiglie.

Il tour prenderà il via a Milano il 12 novembre e attraverserà oltre 1.000 chilometri, facendo tappa anche a Torino, Genova, Firenze e Roma, prima di concludersi a Napoli dal 18 al 20 dicembre. Al centro del progetto c’è il messaggio scelto dal gruppo per il Natale 2026, “Condividi l’amore per i mattoncini”, un invito a riscoprire il valore del gioco condiviso e la possibilità di costruire ricordi attraverso attività da vivere insieme.

Madame apre il tour a Milano

Ad accompagnare il progetto saranno alcuni protagonisti della musica italiana, scelti come ambassador del Natale LEGO. La musica torna così a essere parte della campagna natalizia del marchio, dopo l’esperienza del 2025, con l’obiettivo di coinvolgere pubblici di età differenti attraverso un linguaggio trasversale.

La prima tappa, a Milano, vedrà la partecipazione di Madame, cantautrice tra le voci più originali della scena musicale italiana. L’artista ha raccontato il proprio rapporto con i mattoncini, nato inizialmente attraverso la passione del fratello e diventato negli anni un interesse personale.

“Mio fratello è sempre stato un grande appassionato di mattoncini LEGO fin da piccolo, e io crescendo ho sempre guardato alle sue creazioni con grande ammirazione pensando tutto sommato che io non avrei mai fatto nulla di simile. E forse è vero! È un talento, come altri” ha raccontato l’artista. “Facendo un salto temporale di una quindicina d’anni, una volta trasferitami da sola, e stanca di avere sempre gente che mi facesse compagnia per casa, ho cercato un modo per passare del tempo da sola. Cercando nuovi hobby su internet sono capitata in una nuova costruzione LEGO disponibile, ovvero un pianoforte, che suonava davvero. Mi si sono illuminati gli occhi al punto che ho preso un taxi e mi sono fiondata allo store. Ovviamente sono tornata a casa con tre scatoloni. Un pianoforte, una casa sull’albero e un’auto. Mi sono messa sul pavimento del soggiorno e senza musica di sottofondo, senza tv accesa, ho iniziato a costruire. Così facendo ho accumulato ore e ore di solitudine che mi hanno portato a capire di essermi più simpatica di quanto credessi. Giocare con i mattoncini LEGO è diventato poi il portale che oltre alla solitudine di qualità mi ha aperto il mondo dei giochi. Negli anni non ho più abbandonato questa passione per il gioco in generale, e penso non la abbandonerò mai. Giocare migliora la vita!”.

Dopo l’appuntamento milanese, il progetto si concluderà a Napoli con la partecipazione di due ospiti musicali, i cui nomi non sono ancora stati comunicati. Saranno loro ad accompagnare il pubblico nell’ultima tappa, con attività e momenti di intrattenimento rivolti a grandi e bambini.

Un laboratorio natalizio su due piani

Il cuore dell’iniziativa sarà il LEGO Holiday Lab, un truck lungo 17 metri interamente allestito a tema natalizio. La struttura è stata concepita come un laboratorio itinerante ispirato alla fabbrica di Babbo Natale, con decine di set LEGO, migliaia di mattoncini, decorazioni luminose e scenografie dedicate alle minifigure.

L’esperienza si svilupperà su due livelli. Al piano inferiore i visitatori potranno partecipare a un percorso ispirato al format delle escape room, con giochi ed enigmi da risolvere insieme. Una volta completate le prove, si accederà al piano superiore, dove sarà possibile realizzare una decorazione natalizia con i mattoncini e portarla a casa come ricordo della visita.

La proposta è pensata per coinvolgere bambini, famiglie e appassionati di ogni età. L’obiettivo è valorizzare la dimensione partecipativa del gioco, trasformando la costruzione dei modelli in un’attività da condividere e non soltanto in un momento individuale.

“Il Natale è il momento dell’anno in cui il gioco diventa, più che mai, un’occasione per stare insieme”, dichiara Davide Cajani, marketing director di LEGO Italia. “Con ‘Condividi l’amore per i mattoncini’ vogliamo portare questo spirito fuori dalle case e nel cuore delle città. Il LEGO Holiday Lab nasce per offrire a famiglie e persone di ogni età l’opportunità di giocare, costruire e divertirsi insieme. Vogliamo che ogni tappa diventi una festa da condividere, capace di farci ritrovare quella gioia e quell’entusiasmo per il Natale che tutti abbiamo provato da bambini”.

Sei città, oltre 1.000 chilometri di viaggio

Il calendario del LEGO Holiday Lab prevede sei appuntamenti distribuiti tra novembre e dicembre. Dopo il debutto a Milano, il truck raggiungerà Torino e Genova, per poi proseguire verso Firenze e Roma e terminare il viaggio a Napoli, a pochi giorni dal Natale.

Le tappe saranno organizzate in collaborazione con i retailer partner presenti sui territori. L’ingresso sarà gratuito, previa prenotazione online attraverso Eventbrite, con l’intento di rendere l’esperienza accessibile a un pubblico ampio. In alcune occasioni, organizzate insieme ai LEGO Certified Store, sarà inoltre possibile conoscere le iniziative del programma LEGO Insiders, comprese le opportunità riservate ai nuovi iscritti.

Il viaggio potrà essere seguito anche attraverso il profilo Instagram ufficiale di LEGO Italia, dove saranno condivisi aggiornamenti sulle diverse tappe. I partecipanti potranno pubblicare le fotografie della propria esperienza utilizzando l’hashtag #LEGOHolidayLab.

Build to Give, il Natale diventa anche solidarietà

Accanto all’intrattenimento, il tour darà spazio a una dimensione solidale attraverso LEGO Build to Give, l’iniziativa benefica che il Gruppo LEGO promuove dal 2017. Il progetto invita le persone a costruire un cuore utilizzando i mattoncini, senza vincoli di dimensione o colore, trasformando un gesto creativo in un’occasione per sostenere i bambini in difficoltà.

Anche i visitatori del LEGO Holiday Lab potranno partecipare realizzando il proprio cuore durante le tappe del tour. A fronte delle costruzioni realizzate, il Gruppo LEGO donerà set e minifigure ai bambini attraverso una rete di partner benefici locali.

Per il 2026, in Italia, le organizzazioni coinvolte sono Fondazione ABIO Italia ETS, Banco Alimentare e Heart4children APS. I partecipanti potranno inoltre condividere sui social le proprie creazioni utilizzando l’hashtag #BUILDTOGIVE.

Il progetto affianca così alla dimensione ludica un’iniziativa di responsabilità sociale, nella quale la costruzione diventa uno strumento per coinvolgere il pubblico e sostenere attività rivolte ai più piccoli.

Il calendario delle tappe

Il LEGO Holiday Lab sarà visitabile gratuitamente, previa prenotazione attraverso Eventbrite. Ecco gli appuntamenti previsti:

Milano – 12-14 novembre: in collaborazione con LEGO Store San Babila.

in collaborazione con LEGO Store San Babila. Torino – 28-29 novembre: in collaborazione con Toys Center Piazza Carlo Felice.

in collaborazione con Toys Center Piazza Carlo Felice. Genova – 5-6 dicembre: in collaborazione con Dadi e Mattoncini presso Waterfront Mall.

in collaborazione con Dadi e Mattoncini presso Waterfront Mall. Firenze – 8-9 dicembre: in collaborazione con LEGO Store I Gigli, a Campi Bisenzio.

in collaborazione con LEGO Store I Gigli, a Campi Bisenzio. Roma – 12-13 dicembre: in collaborazione con LEGO Store Roma Via Tomacelli.

in collaborazione con LEGO Store Roma Via Tomacelli. Napoli – 18-20 dicembre: in collaborazione con Feltrinelli Librerie Piazza dei Martiri.

Con il LEGO Holiday Lab, il gruppo danese punta dunque a trasformare il periodo delle festività in un’occasione di incontro e partecipazione, portando il gioco direttamente nelle piazze e nei luoghi frequentati dalle famiglie. Un progetto che combina intrattenimento, coinvolgimento del pubblico e solidarietà, facendo della condivisione il tema centrale del Natale 2026.