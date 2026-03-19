EA7 Emporio Armani Eyewear SS26: la campagna che unisce performance sportiva e design innovativo

Alvise Rigo, Aurora Realini e Mattia Coppini protagonisti della campagna EA7 Emporio Armani: occhiali tecnici e di design per uno stile di vita dinamico

La nuova campagna ADV Primavera/Estate 2026 di EA7 Emporio Armani Eyewear racconta un’idea precisa di contemporaneità: lo sport come espressione autentica dello stile di vita moderno, dove performance e design si incontrano in perfetto equilibrio.

Scattata dal fotografo Daniele Molineris, la campagna vede protagonisti Alvise Rigo, Aurora Realini e Mattia Coppini, ritratti in momenti di allenamento all’aria aperta. Le immagini catturano scene dinamiche di ciclismo, corsa e arrampicata, enfatizzando il rapporto tra corpo, movimento e natura.

La luce naturale, diretta e intensa, diventa un elemento narrativo fondamentale: illumina i soggetti e ne esalta la fisicità, mentre il fermo immagine restituisce tutta la potenza del gesto atletico. Il paesaggio non è solo sfondo, ma parte integrante del racconto visivo, in un dialogo continuo con gli atleti.

Al centro della campagna c’è la nuova collezione eyewear EA7 che incarna i valori distintivi del brand: innovazione, funzionalità ed estetica. Gli occhiali si distinguono per il loro design all’avanguardia, caratterizzato da lenti avvolgenti e colorate, capaci di garantire protezione e comfort visivo anche nelle condizioni più estreme.

Le finiture avveniristiche e gli assemblaggi modulari rappresentano un ulteriore passo avanti in termini di tecnologia applicata al prodotto. Questa progettazione consente versatilità d’uso e alte prestazioni, rispondendo alle esigenze di chi vive lo sport quotidianamente senza rinunciare allo stile.

La campagna EA7 Eyewear Primavera/Estate 2026 si configura così come una celebrazione dell’energia, della libertà e dell’innovazione, offrendo una visione in cui tecnica e design si fondono per accompagnare ogni movimento con carattere e personalità.