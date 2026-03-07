EA7 Emporio Armani veste il Team Italia alla inaugurazione dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026

La moda incontra ancora una volta lo sport internazionale. Per la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il marchio EA7 Emporio Armani ha firmato le divise ufficiali degli atleti del Comitato Italiano Paralimpico che hanno sfilato durante l’evento inaugurale. Un progetto che unisce estetica, innovazione e identità nazionale, confermando ancora una volta il legame tra la maison italiana e lo sport di alto livello.

Lo stile EA7 per la cerimonia inaugurale

La cerimonia si è svolta nella suggestiva Verona Olympic Arena, dove la delegazione azzurra ha fatto il suo ingresso indossando un look pensato per rappresentare eleganza contemporanea e funzionalità tecnica.

Il completo disegnato da EA7 è realizzato in twill di lana grigio mélange idrorepellente e presenta un’estetica sportiva ma raffinata. L’outfit è composto da: pantaloni dal taglio moderno, giacca bomber oversize con zip e tasche frontali, loghi EA7 e CIP ben visibili, dettagli tricolore, la scritta “Italia” sul retro della giacca. A completare il look, accessori pensati per le condizioni invernali: berretti, fasce e scarpe tecniche nere da montagna, che garantiscono comfort e performance senza rinunciare allo stile.

Il look del podio: eleganza in bianco

Per le premiazioni ufficiali, gli atleti italiani indosseranno una variante del completo pensata appositamente per il podio. Il capo protagonista resta l’iconica giacca oversize, reinterpretata però in bianco con logo all-over EA7 Italia Team, una scelta cromatica che enfatizza la visibilità e l’identità del team durante le cerimonie di premiazione.

Un dettaglio particolarmente simbolico è nascosto all’interno dei capispalla: la prima strofa dell’Inno di Mameli, stampata nella fodera come omaggio alla tradizione e allo spirito nazionale.

EA7 e lo sport internazionale: una collaborazione di lunga data

La presenza di EA7 Emporio Armani ai grandi eventi sportivi non è una novità. La linea sportiva di Giorgio Armani, nata nel 2004, ha accompagnato gli atleti italiani in numerose edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Tra queste: Olimpiadi di Londra 2012, Olimpiadi di Rio 2016, Olimpiadi di Tokyo 2020, Olimpiadi di Parigi 2024. E per i Giochi Invernali: Olimpiadi Invernali di Sochi 2014, Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

Con Milano Cortina 2026, il marchio Armani rafforza ulteriormente il proprio ruolo come partner chiave dello sport italiano, dimostrando come moda, innovazione e identità nazionale possano convivere in un’unica visione stilistica.