Dalla moda junior al cinema, Emporio Armani inaugura un percorso culturale per genitori e bambini tra sostenibilità, immaginazione e crescita condivisa

Milano– Emporio Armani amplia il proprio universo valoriale e presenta “Growing Together”, un nuovo progetto dedicato alle famiglie che debutta con la stagione primavera/estate 2026. L’iniziativa nasce all’interno della linea junior del brand e si propone come un percorso esperienziale pensato per rafforzare il dialogo tra generazioni attraverso cultura, creatività e intrattenimento di qualità.

Non solo moda, dunque, ma un vero e proprio ecosistema di esperienze che coinvolge bambini e genitori in attività capaci di stimolare curiosità, consapevolezza e crescita reciproca. Cinema, teatro, danza, musica e visite museali diventano strumenti per costruire momenti condivisi, con particolare attenzione ai temi della natura, della sostenibilità e della comunicazione intergenerazionale.

Il cinema come primo capitolo: la collaborazione con Disney e Pixar

Il debutto di Growing Together è affidato al linguaggio universale del cinema, scelto come spazio simbolico di immaginazione collettiva. In collaborazione con The Walt Disney Company Italia, Emporio Armani offre alle famiglie l’opportunità di partecipare a una proiezione speciale del nuovo film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali, in uscita nelle sale italiane il 5 marzo 2026.

Il film racconta la storia di Mabel, giovane amante degli animali che, grazie a una tecnologia innovativa, riesce a trasferire la propria coscienza in un castoro robotico per comunicare direttamente con il mondo animale. Tra avventura e riflessione, la protagonista – doppiata da Tecla Insolia – stringe amicizia con il carismatico Re George, cui presta la voce Giorgio Panariello, e guida il regno animale contro una minaccia umana imminente.

Diretto da Daniel Chong e prodotto da Nicole Paradis Grindle, con colonna sonora originale di Mark Mothersbaugh, il film affronta temi attuali come l’amore per gli animali, la tutela dell’ambiente e il valore della cooperazione.

Eventi a Milano: tra workshop e proiezioni speciali

Il 5 marzo 2026 il Cinema Colosseo di Milano sarà interamente personalizzato Emporio Armani x Disney per la giornata di lancio. Un evento immersivo pensato per trasformare la visione del film in un’esperienza memorabile: accoglienza dedicata ai più piccoli, merende a tema, gadget esclusivi e momenti di intrattenimento.

L’esperienza proseguirà il 17, 18 e 19 marzo presso lo store Emporio Armani Milano – Via Manzoni 31, dove il piano -1 dedicato alla collezione junior ospiterà talk con esperti e workshop creativi per bambini. I laboratori offriranno ai genitori strumenti concreti per affrontare con i figli tematiche complesse ispirate alla trama del film: sostenibilità ambientale, rispetto per gli animali, responsabilità collettiva e dialogo.

Moda e capitale umano: la visione di lungo periodo di Armani

Con Growing Together, Emporio Armani compie un passo significativo nel ridefinire il ruolo del brand nel panorama contemporaneo. Non si limita a vestire le nuove generazioni, ma sceglie di accompagnarle in un percorso di formazione emotiva e culturale, contribuendo alla costruzione del loro capitale umano.

In un’epoca in cui i marchi di moda sono chiamati a esprimere valori autentici e responsabilità sociale, l’attenzione ai bambini assume un significato strategico e profondamente etico. Investire nell’infanzia significa investire nel futuro: nella capacità di pensare in modo critico, di rispettare l’ambiente, di sviluppare empatia e spirito di collaborazione.

Per il nome Armani , da sempre sinonimo di eleganza sobria e consapevole, iniziative come Growing Together, rappresentano l’evoluzione naturale di una visione che mette al centro la persona. La moda diventa così linguaggio culturale e strumento di connessione, capace di generare non solo stile, ma anche consapevolezza e crescita condivisa.