FiberCop porta l’Innovation Hub nelle scuole: da Ancona parte il viaggio virtuale nella fibra

Parte dall’Istituto Volterra di Ancona il nuovo percorso di FiberCop dedicato all’innovazione tecnologica e al dialogo con le nuove generazioni. Ha preso il via oggi un’iniziativa formativa immersiva che, per la prima volta in modalità virtuale, porta l’Innovation Hub di Torino direttamente nelle scuole italiane.

Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare studenti e studentesse al mondo delle infrastrutture digitali e della connettività. Grazie a un’esperienza virtuale interattiva, i ragazzi hanno potuto entrare nei laboratori FiberCop di Torino, scoprendo da vicino come nasce, si sviluppa e viene gestita la rete in fibra ottica che sostiene la connettività del Paese.

Durante la visita virtuale, gli studenti seguono un percorso guidato che illustra il funzionamento della rete in fibra, le attività svolte negli ambienti tecnici e il viaggio della connessione fino alle abitazioni degli italiani. Una modalità di racconto innovativa che unisce tecnologia, formazione e divulgazione, rendendo accessibile un settore spesso percepito come complesso e distante.

Il progetto ha previsto anche la presenza diretta a scuola di ingegneri e tecnici FiberCop, che hanno condiviso esperienze professionali e competenze sui temi chiave del settore: rete fissa e mobile, fibra ottica, Internet of Things, 5G e cybersecurity.

Con questa iniziativa, FiberCop rafforza il proprio impegno verso la formazione e lo sviluppo dei talenti, aprendo simbolicamente le porte dei propri laboratori alle nuove generazioni. Un contributo concreto per diffondere cultura digitale e orientare i giovani verso le professioni tecnologiche del futuro.

Il tour educativo proseguirà già a febbraio con nuove tappe all’Istituto Hensemberg di Monza, all’Istituto Peano di Monterotondo (Roma) e all’Istituto Righi di Taranto, per poi estendersi nei mesi successivi ad altre scuole su tutto il territorio nazionale.