TECH Global University diventa l’università online ufficiale della NBA

La National Basketball Association (NBA) e TECH Global University, la più grande università digitale del mondo, hanno annunciato un accordo pluriennale che trasforma questa istituzione educativa nell’Università Online Ufficiale della NBA.

Come parte della prima partnership di questo tipo per la NBA, le due entità offriranno una vasta gamma di risorse educative e programmi universitari online in spagnolo, incentrati sul business della lega basket e su altre aree pertinenti. Ogni programma sarà costituito da un curriculum di design unico e conterrà contributi di relatori ospiti, come giocatori NBA (in attività o ritirati) e dirigenti della lega, che condivideranno la loro esperienza su temi rilevanti.

“Siamo entusiasti di collaborare con TECH Global University per supportare lo sviluppo completo di studenti e professionisti in tutta la regione”, ha dichiarato il Vicepresidente Senior e Direttore Generale della NBA in America Latina, Arnon de Mello. “Ci aspettiamo di lavorare con TECH per creare programmi informativi e stimolanti che mostrino i diversi aspetti del business sportivo e forniscano una migliore comprensione della NBA e dell’industria sportiva in generale”.

“Per noi è un onore essere l’università online ufficiale di una lega basket globale come la NBA e offrire questa esperienza accademica unica”, ha affermato il CEO e Fondatore del gruppo educativo TECH, Manuel Sánchez-Cascado de Fuentes. “Attraverso questi programmi, studenti e professionisti avranno l’opportunità di specializzarsi nel settore dell’industria sportiva e apprendere dall’esperienza di professionisti che hanno ottenuto successo nei loro ambiti con la NBA, incarnando passione e lavoro di squadra”.

I programmi universitari offerti dall’alleanza TECH-NBA rientrano in facoltà come Scienze dello Sport, Medicina e Fisioterapia. In tutte queste aree, il corpo docente include professionisti di riconosciuta esperienza. Tra questi spicca Isaiah Covington, preparatore atletico dei Boston Celtics, che partecipa come direttore ospite al Master in Riabilitazione e Riadattamento degli Infortuni Sportivi. Il suo lavoro in una lega così esigente lo ha specializzato nel massimizzare il potenziale fisico e mentale dei giocatori, approfondendo prevenzione e riadattamento degli infortuni.

Inoltre, TECH ha ampliato il suo catalogo formativo con un pacchetto di programmi focalizzati su questo sport, tra cui il Master in Pallacanestro: un’opzione accademica unica nel panorama universitario che forma future figure come coach, preparatori, scout e allenatori per gli ambienti e le leghe basket più rigorose ed esigenti.

La NBA

La NBA è un’azienda globale di sport e media con la missione di ispirare e connettere le persone in tutto il mondo attraverso l’emozione del basket. Con questo obiettivo, la NBA ha stabilito una significativa presenza internazionale: partite e programmi disponibili in 215 paesi e territori in oltre 50 lingue, prodotti ufficiali in vendita in più di 200 nazioni su sette continenti. L’impatto globale è evidente anche nei roster delle squadre: all’inizio della stagione 2023-2024, i team NBA hanno stabilito un record con 125 giocatori internazionali provenienti da 40 paesi e 6 continenti.

Inoltre, l’istituzione comprende cinque leghe professionistiche: la National Basketball Association (NBA), la Women’s National Basketball Association (WNBA), la NBA G League, la NBA 2K League e la Basketball Africa League (BAL).

La NBA ha creato una delle più grandi community sui social media al mondo, con 2,1 miliardi di like e follower globali su tutte le piattaforme di lega, squadre e giocatori. Per offrire i migliori contenuti sulle migliori piattaforme, gli asset digitali NBA includono NBA TV, NBA.com, l’app NBA e NBA League Pass.

L’impegno sociale è un pilastro fondamentale: attraverso NBA Cares, la lega affronta importanti questioni sociali collaborando con organizzazioni internazionali che supportano istruzione, salute e sviluppo giovanile e familiare.

La TECH Global University

TECH è la più grande università digitale del mondo. Con un impressionante catalogo di oltre 14.000 programmi accademici disponibili in 11 lingue, si posiziona come leader nell’occupabilità, con un tasso di inserimento lavorativo del 99%.

È ufficialmente riconosciuta in vari paesi delle Americhe come TECH Universidad (Messico) e TECH Universidad FUNDEPOS (Costa Rica). Inoltre, ha una solida presenza in Africa con TECH RUCU University (Tanzania) e TECH Euromed University (Marocco), e in Europa attraverso TECH Global University (Andorra) e TECH Universidad (Spagna).

Grazie al suo approccio internazionale, TECH è presente in oltre 150 paesi ed è stata riconosciuta due volte dal Financial Times come una delle 250 aziende con la maggiore crescita in Europa negli ultimi anni. Ciò le ha permesso di diventare l’università ufficiale della NBA, offrendo programmi esclusivi tenuti da importanti dirigenti, allenatori ed ex giocatori della principale lega di basket del mondo.

D’altra parte, la prestigiosa rivista Forbes l’ha designata come la “migliore università digitale del mondo”, sottolineando la sua innovativa metodologia di apprendimento, il Relearning, nonché l’implementazione del Metodo del Caso di Harvard.

Inoltre, vanta un corpo docente di livello Ivy League, paragonabile a Harvard o Stanford. I suoi oltre 6.000 professori lavorano nelle migliori aziende, organizzazioni e istituzioni del mondo. Le maggiori multinazionali (Amazon, Apple, Google, Nike…), i migliori ospedali (Mayo Clinic, MD Anderson…) o le migliori istituzioni sportive (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) mettono a disposizione i loro migliori professionisti per dirigere i programmi accademici di TECH.

La qualità della sua infrastruttura digitale e il suo alto standard educativo sono stati riconosciuti da Google con lo status di Google Partner Premier, una distinzione riservata solo al 3% delle maggiori istituzioni digitali.

TECH è anche considerata l’università meglio valutata dai propri studenti, con una valutazione media di 4,9 su 5 in oltre 25.000 recensioni pubbliche sui principali portali internazionali.