Dopo l’approvazione del documento di offerta e l’approvazione della Consob, prende il via oggi, 24 novembre, l’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) volontaria lanciata da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, per un controvalore complessivo di 31,4 miliardi di euro.

Gli azionisti di Mps avranno tempo fino al 22 gennaio 2027 alle 17 e 30 per decidere se aderire all’operazione e consegnare i propri titoli in cambio di una parte in denaro e di nuove azioni Intesa, salvo proroghe previste dalla normativa. Il periodo di adesione concordato con Borsa Italiana, corrisponde infatti a quaranta giorni.

Il pagamento del corrispettivo è programmato per il 29 gennaio, cioè il quinto giorno di Borsa aperta successivo all’ultimo giorno del periodo di adesione. Intesa Sanpaolo riconoscerà agli azionisti aderenti all’offerta un corrispettivo unitario di 1,250 euro in contanti (componente aumentata di 25 centesimi rispetto all’offerta iniziale, che prevedeva 1 euro in contanti) e 1,664 nuove azioni Intesa per ciascuna azione di Mps portata in adesione. La banca guidata da Carlo Messina applicherà su base volontaria la riapertura dei termini, se ne ricorreranno i presupposti. In quel caso le adesioni saranno di nuovo possibili dal 1° al 5 febbraio 2027, con pagamento il 12 febbraio 2027.

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha giudicato congruo il corrispettivo, sotto il profilo finanziario, pur rilevando che non riflette pienamente il valore del gruppo e le sue prospettive di crescita e creazione di valore. Mps aveva spiegato che il giudizio di congruità tiene conto dei miglioramenti intervenuti rispetto alla proposta iniziale, «con particolare riferimento all’incremento del corrispettivo» e «alla maggiore attenzione dedicata» da Intesa «al ruolo industriale, occupazionale e istituzionale di Siena e della Toscana e alle iniziative prospettate al riguardo». Proprio il rilancio economico e gli impegni territoriali hanno contribuito a rendere possibile una sintesi all’interno del board, dopo una serie di incontri preparatori.

Per Intesa Sanpaolo l’obiettivo è la creazione della seconda banca dell’area euro per capitalizzazione di mercato, con oltre 1.700 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela e un modello di business (sempre secondo Intesa) resiliente. La banca punta a conseguire un risultato netto consolidato superiore a 16 miliardi di euro nel 2029 e un Return on Equity superiore al 20 per cento, consolidando la presenza nel wealth management, corporate & investment banking e consumer finance.