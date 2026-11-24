Dal 27 al 29 novembre torna il festival del femminismo pratico con “Radicali Liberə! Femminismi pervasivi”. Una nuova edizione diffusa tra arte, attivismo e cultura indipendente, con ingresso libero e raccolta fondi a sostegno dell’associazione Teresa Buonocore

Dal 27 al 29 novembre Milano ospiterà la quarta edizione di God Is A Woman, il festival dedicato ai femminismi e all’attivismo, che quest’anno si presenta con il titolo Radicali Liberə! Femminismi pervasivi. La manifestazione si svolgerà in diversi spazi cittadini, tra cui mosso e GhePensiMI, con un programma di incontri, spettacoli, proiezioni, performance e momenti di confronto.

L’appuntamento si colloca a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con l’obiettivo di proseguire il dibattito sulle disuguaglianze di genere e sulle pratiche di contrasto alla violenza anche al di fuori delle ricorrenze istituzionali.

Nato a Milano nel 2023 e insignito dal Comune del Premio Milano Donna per il suo valore sociale, God Is A Woman riunisce realtà femministe e queer, progetti culturali e attivisti, proponendo un dialogo tra arte, riflessione critica e impegno sociale. Nel corso delle precedenti edizioni, il festival ha sviluppato iniziative volte a favorire la partecipazione e la costruzione di reti sul territorio.

Educazione e prevenzione al centro dell’edizione 2026

Il programma di quest’anno pone l’attenzione sull’educazione affettiva e sessuale, sulle disuguaglianze di genere e sulla diffusione di modelli relazionali basati sul controllo e sugli stereotipi.

Secondo l’indagine Istat Violenza contro le donne dall’infanzia all’età adulta, pubblicata a settembre, il 2,6% delle donne che hanno subito violenze da giovani si è rivolto a insegnanti o professori. Il dato richiama il ruolo della scuola nella prevenzione e nell’emersione dei fenomeni di violenza.

Sul fronte delle disparità, l’Italia si colloca all’83° posto su 145 Paesi nel Global Gender Gap Report del World Economic Forum. L’Istat rileva inoltre che circa l’82% degli omicidi di donne nel Paese è riconducibile a motivazioni di genere.

Un altro tema riguarda i comportamenti e le convinzioni dei più giovani. L’indagine Istat Relazioni, opinioni e comportamenti dei giovanissimi evidenzia che il 36% dei ragazzi e delle ragazze tra i 14 e i 19 anni considera accettabile o normale controllare il telefono o i profili social del partner. Il 13,7% dei ragazzi concorda con l’affermazione secondo cui, di fronte a una proposta sessuale, le ragazze spesso direbbero no intendendo sì, mentre il 23,1% dei giovani condivide almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale o sulla responsabilità della vittima.

Il festival intende affrontare questi temi attraverso iniziative dedicate all’educazione affettiva e alla decostruzione dei modelli patriarcali.

«Femminismi pervasivi»: il tema della quarta edizione

Il concept Radicali Liberə! Femminismi pervasivi propone una riflessione sul ruolo dei femminismi nella società, superando una lettura della questione di genere limitata al rapporto tra uomini e donne e mettendo in evidenza il coinvolgimento dell’intera comunità.

L’idea è quella di considerare il cambiamento culturale come un processo collettivo, che riguarda le relazioni quotidiane, gli spazi urbani e la produzione culturale.

“Il femminismo pratico è per noi soprattutto un femminismo radicale, inteso come capacità di andare alla radice del problema”, spiega Futura Pagano, presidente di Associazione spazio INTO e direttrice artistica del festival. “Da qui l’idea di pervasività: portare il femminismo negli spazi urbani, nella produzione culturale e nelle relazioni quotidiane, trasformando il territorio in un luogo condiviso di cura e responsabilità collettiva”.

Anche gli spazi culturali coinvolti sottolineano il ruolo delle iniziative artistiche nel promuovere il confronto e mettere in discussione gli stereotipi.

“Gli spazi culturali hanno anche una responsabilità politica: quella di contribuire a mettere in discussione le disuguaglianze, decostruire gli stereotipi e immaginare nuove possibilità di convivenza. Ospitare God Is A Woman significa dare spazio a un’idea di femminismo che non si esaurisce nella riflessione teorica, ma diventa pratica quotidiana, collettiva e trasformativa. È una visione che profondamente vicina a mosso, un luogo che nasce per favorire l’incontro tra persone, linguaggi e comunità differenti, nella convinzione che la cultura possa essere uno strumento concreto di cambiamento sociale”, commenta Elisa Valdina, responsabile comunicazione ed eventi di mosso.

“Fin dal primo giorno, il GhePensiMI prova a essere un luogo giusto: uno spazio che non si limita a prendere posizione, ma che sceglie da che parte stare e, quando serve, è pronto a scendere in campo. È per questo che oggi siamo qui, al fianco delle persone con cui condividiamo valori, idee e battaglie”, dichiara Matteo Russo, titolare GhePensiMI.

Donazioni a sostegno dell’Associazione Teresa Bonocore

Gli appuntamenti del festival saranno a ingresso libero, con possibilità di donazione spontanea. Le somme raccolte saranno destinate all’Associazione Teresa Bonocore, guidata da Alessandra Cuevas, impegnata nella prevenzione della violenza e nella promozione dell’educazione sessuoaffettiva nelle scuole.

Cuevas, figlia di Teresa Buonocore, uccisa dopo aver denunciato gli abusi subiti dalle figlie, ha trasformato la vicenda familiare in un’attività di sensibilizzazione e sostegno. Durante il festival le verrà conferito il Premio God Is A Woman 2026, in riconoscimento del lavoro svolto sul fronte dell’educazione e della prevenzione della violenza di genere.

Il programma

Venerdì 27 novembre – GhePensiMI

Ore 21.30 – Stand-Up Comedy Night: serata di stand-up comedy con Patrizia Emma Scialpi (MC), Francesca Belmonte, Simone Luzi, Rosario Mancuso ed Elisa Marinoni, dedicata ai temi della parità di genere e alle esperienze femminili e queer.

Sabato 28 novembre – mosso

Ore 16 – Intervista ad Alessandra Cuevas e consegna del Premio GIAW 2026: incontro dedicato alla violenza di genere, all’educazione sessuale e all’attivismo. Modera Beppe Visonà (Quid Media).

incontro dedicato alla violenza di genere, all’educazione sessuale e all’attivismo. Modera Beppe Visonà (Quid Media). Ore 17.30 – Live podcast “Réclame”: Chiara Galeazzi, autrice comica e voce di Radio Deejay, e Tania Loschi, creative copywriter, affrontano il tema della rappresentazione della violenza di genere nella pubblicità.

Chiara Galeazzi, autrice comica e voce di Radio Deejay, e Tania Loschi, creative copywriter, affrontano il tema della rappresentazione della violenza di genere nella pubblicità. Ore 18.45 – Talk “Oltre la gabbia di genere: femminismi pervasivi”: confronto sui modelli oppressivi e sulle dinamiche di genere. Intervengono Lorenzo Maragoni, Marina Calloni, Francesca Nava (Italy Need Sex Education), Marta Frigerio e Chiara Alessi. Modera Irene Pollini Giolai.

confronto sui modelli oppressivi e sulle dinamiche di genere. Intervengono Lorenzo Maragoni, Marina Calloni, Francesca Nava (Italy Need Sex Education), Marta Frigerio e Chiara Alessi. Modera Irene Pollini Giolai. Ore 22 – DJ set con Pony Club.

Domenica 29 novembre – mosso

Dalle ore 16 – “Visioni Intersezionali”: rassegna cinematografica dedicata al female gaze e al ruolo dello sguardo femminile nel cinema contemporaneo. Modera Alessia Rotondo.

rassegna cinematografica dedicata al female gaze e al ruolo dello sguardo femminile nel cinema contemporaneo. Modera Alessia Rotondo. Ore 16 – Short film: proiezione del cortometraggio horror Carne, seguita da un incontro con Giada Mazzoleni, Laura Plebani e Ilaria Serina.

proiezione del cortometraggio horror Carne, seguita da un incontro con Giada Mazzoleni, Laura Plebani e Ilaria Serina. Ore 17.15 – Industry Talk: incontro sulle buone pratiche nel settore audiovisivo, con professioniste del cinema e della produzione. Intervengono Giada Mazzoleni, Laura Plebani e Ilaria Serina (Carne e il set kid’s friendly); Adele Dell’Erario (DOC/it e la produzione delle donne); Camilla Toschi (Festival di Cinema e Donne, Solo Una e l’assemblea); Valentina e Nicole Bertani (Le Bambine e lo sguardo delle registe); Giulia Yoko Galbarini (Cinema O e il punto di vista delle esercenti).

incontro sulle buone pratiche nel settore audiovisivo, con professioniste del cinema e della produzione. Intervengono Giada Mazzoleni, Laura Plebani e Ilaria Serina (Carne e il set kid’s friendly); Adele Dell’Erario (DOC/it e la produzione delle donne); Camilla Toschi (Festival di Cinema e Donne, Solo Una e l’assemblea); Valentina e Nicole Bertani (Le Bambine e lo sguardo delle registe); Giulia Yoko Galbarini (Cinema O e il punto di vista delle esercenti). Ore 18.45 – Proiezione del film Le Bambine: lungometraggio seguito da Q&A con le registe Valentina e Nicole Bertani.

Gli eventi sono a ingresso libero, con donazione spontanea o prenotazione tramite Eventbrite.

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Foto di copertina di Maria Laura Arturi