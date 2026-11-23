A BookCity Milano 2026 un incontro sulle mafie a Milano e in Lombardia, tra infiltrazioni economiche, riciclaggio e inchiesta Hydra. Appuntamento il 24 novembre a Brera, in Via Marco Formentini 10.

Le mafie a Milano non sono soltanto traffico di droga, estorsioni e criminalità violenta. Sono anche, e sempre più, una presenza nell’economia legale, attraverso imprese, capitali, riciclaggio e appalti. Un sistema di interessi che si è trasformato nel tempo, adattandosi alle caratteristiche del tessuto produttivo lombardo e alle opportunità offerte da una delle aree economicamente più dinamiche del Paese.

Di questa evoluzione si parlerà martedì 24 novembre alle 18.30 al Centro Internazionale di Brera, in via Marco Formentini 10 a Milano, nell’incontro «Mafia a Milano: dalla storia all’attualità», organizzato nell’ambito di BookCity Milano 2026.

Al centro del confronto ci saranno le trasformazioni della criminalità organizzata nel territorio milanese, le sue connessioni con l’economia e le nuove forme di collaborazione tra organizzazioni mafiose tradizionalmente distinte.

Un riferimento importante sarà l’inchiesta Hydra, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, che ha portato alla luce un’ipotesi di alleanza criminale tra esponenti di Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra operanti in Lombardia. Un’indagine che ha riacceso l’attenzione sulla capacità delle organizzazioni mafiose di cooperare nella gestione degli affari e di inserirsi nei circuiti economici del territorio.

All’incontro parteciperà Alessandra Cerreti, magistrata della Direzione distrettuale antimafia di Milano impegnata proprio nelle indagini sul sistema Hydra e sulle organizzazioni mafiose presenti in Lombardia. Con lei Lorenzo Frigerio, referente di Libera Lombardia, e i giornalisti Mario Portanova, del Fatto Quotidiano, Giampiero Rossi e Franco Stefanoni, entrambi del Corriere della Sera.

L’occasione è la pubblicazione del volume Mafia a Milano e in Lombardia. Ottant’anni di affari e delitti, scritto da Portanova, Rossi e Stefanoni e pubblicato da Zolfo editore. Il libro ricostruisce otto decenni di presenza mafiosa nel territorio lombardo, dalle prime attività criminali al progressivo radicamento delle organizzazioni, passando per la stagione dei sequestri di persona, gli omicidi e la successiva espansione degli interessi economici.

Una prospettiva storica che permette di leggere le vicende più recenti non come episodi isolati, ma come il risultato di una lunga trasformazione delle strategie criminali.

L’incontro affronterà anche una questione decisiva: quanto è diffusa la consapevolezza della presenza mafiosa tra cittadini, imprese e istituzioni milanesi? E quali settori economici risultano maggiormente esposti al rischio di infiltrazione?

Il confronto tra magistratura, giornalismo d’inchiesta e associazionismo antimafia proverà a rispondere a queste domande, mettendo in relazione la storia della criminalità organizzata in Lombardia con le sue manifestazioni attuali.

L’ingresso è libero. L’appuntamento è per martedì 24 novembre, alle 18.30, al Centro Internazionale di Brera, in via Marco Formentini 10 a Milano.