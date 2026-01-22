Una Terra che Respira: 165 tonnellate di rifiuti rimosse grazie alla mobilitazione Plastic Free

Oltre 11mila volontari in 300 città italiane hanno partecipato al progetto “Una Terra che Respira”, promosso da Plastic Free con il sostegno di Intesa Sanpaolo e la collaborazione di CESVI, trasformando la sensibilizzazione ambientale in azione concreta.

Oltre 11mila volontari impegnati in 300 città italiane per contrastare l’inquinamento da plastica: è il cuore di “Una Terra che Respira”, il progetto promosso da Plastic Free, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula e realizzato in collaborazione con CESVI. Un’iniziativa che ha trasformato la sensibilizzazione ambientale in un’azione concreta e diffusa sul territorio nazionale.

Il progetto, selezionato dalla Filiale Digitale della Divisione Banca dei Territori, è stato finanziato grazie a una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro. Tra settembre e dicembre 2024 sono stati raccolti oltre 100mila euro, anche grazie al contributo diretto della Banca, che ha destinato 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Le risorse hanno consentito l’organizzazione di eventi di pulizia ambientale in tutta Italia, con la rimozione di 165 tonnellate di plastica e rifiuti da spiagge, fiumi, parchi e aree periurbane. Gli interventi, preceduti da sopralluoghi e realizzati con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e delle comunità locali, hanno restituito valore a numerosi luoghi, dal torrente Sangone a Torino al Bosco delle Cerbaie in Toscana, dalla foce del fiume Lato in Sicilia al Parco delle Groane in Lombardia.

Nelle attività sono stati coinvolti più di 11mila volontari, coordinati da oltre 200 referenti locali e supportati da 322 associazioni. Importante anche il contributo del mondo scolastico e universitario, con 24 scuole e una università partecipanti. L’opera di sensibilizzazione ambientale ha raggiunto indirettamente una platea stimata in circa 3,2 milioni di cittadini.

“Questo progetto è la dimostrazione concreta di quanto possa essere potente la sinergia tra cittadini, volontari e realtà che credono nel cambiamento” – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – “siamo riusciti a trasformare l’idea di tutela ambientale in un’azione collettiva capace di generare impatto reale”.

Fabio Balderacchi, Executive Director Filiale Digitale Intesa Sanpaolo, sottolinea: “Abbiamo scelto insieme a CESVI il progetto dell’Associazione Plastic Free per sensibilizzare i cittadini al contrasto e alla riduzione dell’inquinamento da plastica”. E aggiunge: “La generosità delle persone, insieme al contributo diretto della Banca, hanno permesso di raggiungere l’obiettivo della raccolta fondi”.

Per CESVI, come ricorda Roberto Vignola, Vice Direttore generale, “Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.