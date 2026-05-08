MOELLHAUSEN S.p.A.: UniCredit finanzia la costruzione della nuova sede attraverso un minibond da 10 milioni

Operazione strutturata e sottoscritta da UniCredit, con garanzia SACE, a supporto del piano di investimenti industriali e dell’espansione internazionale

Moellhausen S.p.A., società italiana attiva nella produzione e distribuzione a livello globale di materie prime e specialità chimiche per l’industria, ha completato con successo l’emissione di un MINI BOND ESG LINKED per un importo complessivo di 10 milioni di euro, con una durata di 7 anni, di cui 1 anno di preammortamento, nell’ambito di un’operazione strutturata con il supporto di UniCredit.

L’operazione beneficia di una garanzia SACE e ha visto UniCredit agire in qualità di arranger e unico sottoscrittore del prestito obbligazionario, confermando il proprio ruolo di banca di riferimento per le imprese italiane impegnate in percorsi di crescita sostenibile, innovazione industriale e sviluppo sui mercati internazionali.

“Operazioni come questa testimoniano il ruolo di UniCredit nel sostenere le imprese che investono in crescita industriale, sostenibilità e internazionalizzazione – affferma Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. Attraverso strumenti come i MINI BOND ESG LINKED, accompagniamo i nostri clienti nella realizzazione di progetti strategici che creano valore nel lungo periodo.”

Le risorse raccolte tramite il MINI BOND ESG LINKED saranno destinate a sostenere il fabbisogno finanziario connesso agli investimenti per la realizzazione del nuovo stabilimento industriale, destinato a diventare la nuova sede produttiva italiana del Gruppo, nonché al rafforzamento del capitale circolante, a supporto dell’operatività corrente e dell’ulteriore espansione delle attività all’estero.

Attraverso questa operazione, UniCredit conferma il proprio impegno nel supportare i piani di sviluppo di lungo periodo delle aziende clienti, mettendo a disposizione soluzioni finanziarie evolute e sostenibili, in grado di accompagnare la crescita industriale e il rafforzamento competitivo delle imprese italiane nel contesto internazionale.

L’emissione del MINI BOND ESG LINKED rappresenta inoltre un passaggio strategico nel percorso di crescita strutturata di Moellhausen, permettendo al Gruppo di diversificare le fonti di finanziamento, allineare la struttura finanziaria agli investimenti di medio-lungo termine e proseguire il proprio percorso di sviluppo in coerenza con i principi ESG, con il supporto di un partner bancario solido come UniCredit.