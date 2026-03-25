Amplifon riduce i gas serra del 17% in due anni, nei negozi e uffici l’83% di energia da fonti rinnovabili

La società leader mondiale nei servizi e soluzioni per l’udito ha appena pubblicato il report di sostenibilità, da cui risulta anche un forte investimento nello sviluppo dei talenti e nella qualità dell’ambiente di lavoro

Amplifon, la societa milanese leader mondiale nei servizi e soluzioni per l’udito, ha appena pubblicato il report di sostenibilità 2025,da cui risulta una riduzione del 17% delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto al 2023, oltre a un importante aumento dell’ energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili, passata dall’80% nel 2024 all’83% nel 2025.

La nuova Rendicontazione consolidata di sostenibilità di Amplifon, è redatta in conformità alla Direttiva europea Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ed è inclusa nei bilanci annuali del gruppo. Tra gli altri particolari traguardi raggiunti si segnalano: laalidazione da parte della Science Based Targets initiative (SBTi) della strategia climatica aziendale “Listening to our Planet”, che prevede 17 azioni concrete per ridurre entro il 2030 del 42% le emissioni dirette di gas serra (Scope 1 e 2) e del 25% le emissioni indirette (Scope 3) rispetto al 2023; la valutazione Esg del 100% dei fornitori diretti e del 46% dei fornitori indiretti; un punteggio “AA” nel rating MSCI Morgan Stanley Capital International e “B” nel questionario CDP Climate Change, entrambi con punteggi in linea o superiori rispetto alla media del settore nelle aree chiave di valutazione e indicativi della crescente trasparenza sulle performance ESG del Gruppo.

Il Report evidenzia anche il continuo investimento di Amplifon nello sviluppo dei talenti e nella qualità dell’ambiente di lavoro. Nel 2025 il gruppo ha erogato quasi 600mila ore di formazione ai dipendenti, confermando l’importanza della crescita professionale e delle competenze. Amplifon ha inoltre ottenuto la certificazione Global Top Employer 2026, riconoscimento assegnato a sole 17 aziende nel mondo. La società è stata certificata Top Employer in 20 dei 25 Paesi in cui opera e in tutte le tre regioni globali – Europa, America e APAC – a testimonianza dell’efficacia delle strategie HR orientate al benessere delle persone e al miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro.

Infine, l’impegno di Amplifon si estende anche alle comunità in cui il Gruppo opera. Tra le iniziative più rilevanti: Test dell’udito gratuiti che, nel biennio 2024–2025, hanno generato un risparmio complessivo di 411 milioni di euro per i clienti, attuali e potenziali, il programma Listen Responsibly, che dal 2020 ha sensibilizzato oltre 25 milioni di giovani under 35 sull’importanza della prevenzione uditiva e dell’ascolto responsabile, il coinvolgimento di oltre 7.200 dipendenti nelle attività di volontariato promosse dalle Fondazioni del Gruppo.

Nel corso del 2025 Amplifon ha ricevuto diversi riconoscimenti a conferma dell’impegno nell’integrare gli obiettivi ESG nel modello di business e nel percorso di crescita internazionale del Gruppo, rafforzando trasparenza, responsabilità e creazione di valore sostenibile nel lungo periodo. Tra questi, l’inclusione tra gli Europe’s Climate Leaders secondo il Financial Times, oltre che tra le World’s Best Companies secondo Time Magazine e tra le World’s Top Companies for Women per Forbes. Inoltre, dal 2022, Amplifon detiene la Gender Equality Certification del Winning Women Institute, a testimonianza del lungo impegno dell’azienda nella valorizzazione e nell’inclusione delle diversità.