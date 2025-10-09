Amplifon presenta la nuova strategia climatica in un incontro con Enrico Giovannini

Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha presentato la nuova strategia climatica e ospitato presso il proprio quartier generale di Milano un incontro con Enrico Giovannini, già due volte ministro della Repubblica e fondatore e direttore scientifico di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), per discutere il ruolo delle imprese nella transizione ecologica e nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Durante la conversazione, il professor Giovannini ha condiviso la propria visione sull’evoluzione delle politiche di sostenibilità a livello globale, sottolineando l’importanza per le aziende di integrare i principi ESG nelle strategie di lungo periodo, anche in un contesto internazionale e geopolitico sempre più complesso.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare ad alcuni stakeholder la nuova Climate Strategy di Amplifon, recentemente validata dalla Science Based Targets initiative (SBTi), che prevede la riduzione del 42% delle emissioni dirette (Scope 1 e 2) e del 25% delle emissioni indirette (Scope 3) entro il 2030, con l’impegno a coinvolgere il 44% dei fornitori in obiettivi di decarbonizzazione basati sulla scienza.

Con questa iniziativa, Amplifon conferma il proprio impegno a integrare la sostenibilità nel core business, promuovendo una crescita sempre più responsabile e in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.