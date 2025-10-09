quartier generale di Amplifon, che ha ospitato un incontro con Enrico Giovannini sulla strategia climatica dell'azienda

Sostenibilità

Amplifon presenta la nuova strategia climatica in un incontro con Enrico Giovannini

di redazione
9 Ottobre 2025

Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha presentato la nuova strategia climatica e ospitato presso il proprio quartier generale di Milano un incontro con Enrico Giovannini, già due volte ministro della Repubblica e fondatore e direttore scientifico di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), per discutere il ruolo delle imprese nella transizione ecologica e nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Durante la conversazione, il professor Giovannini ha condiviso la propria visione sull’evoluzione delle politiche di sostenibilità a livello globale, sottolineando l’importanza per le aziende di integrare i principi ESG nelle strategie di lungo periodo, anche in un contesto internazionale e geopolitico sempre più complesso.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare ad alcuni stakeholder la nuova Climate Strategy di Amplifon, recentemente validata dalla Science Based Targets initiative (SBTi), che prevede la riduzione del 42% delle emissioni dirette (Scope 1 e 2) e del 25% delle emissioni indirette (Scope 3) entro il 2030, con l’impegno a coinvolgere il 44% dei fornitori in obiettivi di decarbonizzazione basati sulla scienza.

Con questa iniziativa, Amplifon conferma il proprio impegno a integrare la sostenibilità nel core business, promuovendo una crescita sempre più responsabile e in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Tiziano Ferro, presenta il sour per il nuovo Album Sono un Grande, su TIM Vision Musica

Tiziano Ferro apre la prima “TIM New Music Night”: evento esclusivo su TIMVISION il 23 ottobre

di redazione

Israele Hamas Geopolitica

Israele e Hamas sottoscrivono la prima fase del piano Trump

di redazione

Beatrice Venezi Italia

Teatro La Fenice in rivolta: salta la prima di Wozzeck per lo sciopero contro Beatrice Venezi

di redazione

Grandi imprese

BPM, finanziamento di 40 milioni per acquisizione e delisting di Bialetti

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.