Infrastrutture
FiberCop, Antitrust concorda con Agcom: è operatore ‘wholesale only’
L’Antitrust concorda “con le analisi svolte dall’Agcom” alla luce delle quali FiberCop può essere considerato un operatore “wholesale only”, cioè che opera solo all’ingrosso. Lo si legge nel parere dell’Agcm pubblicato nel bollettino.
FiberCop, società in cui è confluita l’ex rete fissa di Tim, viene dunque riconosciuta come operatore solo all’ingrosso anche dall’Autorità Antitrust. Da questo status è legato l’alleggerimento degli obblighi regolatori che precedentemente pesavano sulla rete di Tim come parte di un operatore verticalmente integrato.
