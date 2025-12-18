FiberCop

Internet

FiberCop accelera sulla rete: pronta in anticipo la nuova autostrada digitale

di redazione

Completata in anticipo la nuova backbone in fibra di FiberCop, un’infrastruttura strategica che collega centrali, data center e punti di interscambio Internet, garantendo connettività ultraveloce, sicura e capillare su tutto il territorio nazionale

18 Dicembre 2025

La nuova “autostrada digitale” di FiberCop prende forma. Dopo mesi di lavori e in anticipo rispetto ai tempi previsti, la dorsale in fibra che collega i principali snodi della rete è pronta.

Si tratta di un’infrastruttura progettata per connettere le centrali di accesso fisso – quelle che servono case, imprese e territori – con i principali POP nazionali, ovvero i nodi fisici dell’infrastruttura di rete che fungono da punti di accesso e di interconnessione tra la rete di FiberCop, il resto di Internet, altri network e data center strategici. Un sistema che integra circa 27 milioni di chilometri di fibra ottica e una moderna rete IP, consentendo la connessione ai maggiori punti di scambio Internet e garantendo una distribuzione più omogenea della connettività su tutto il Paese.

Il progetto arriva al traguardo anche prima del previsto. Presentando nelle scorse settimane i risultati del terzo trimestre 2025, il presidente e amministratore delegato Massimo Sarmi aveva infatti spiegato che FiberCop era riuscita ad «accelerare il rollout della fibra FTTH, raggiungendo il 67% del target 2027 e ad anticipare il completamento della backbone di proprietà, il tutto realizzando maggiori efficienze sui costi».

La dorsale è, in sostanza, una vera e propria “autostrada digitale” che collega le principali città italiane, i distretti industriali e le aree periferiche, garantendo connettività ultraveloce, resiliente e sicura su tutto il territorio nazionale. L’infrastruttura, distribuita capillarmente, consente a FiberCop di connettersi ai principali punti di interscambio Internet nel mondo, riducendo il digital divide e favorendo l’inclusione digitale.

La nuova backbone di FiberCop rappresenta un’infrastruttura strategica, progettata per sostenere la crescente domanda di banda ultralarga e rispondere alle sfide della digitalizzazione con una piattaforma evolutiva, pronta a supportare i futuri sviluppi del Paese in ambito tecnologico, produttivo e sociale.

Grazie a una rete proprietaria, FiberCop potrà offrire servizi personalizzati agli operatori di telecomunicazione, un maggiore controllo sulla qualità e sulla sicurezza delle comunicazioni, oltre a una più rapida capacità di adattamento alle evoluzioni tecnologiche e di mercato.

La roadmap operativa ha già visto il completamento dei nodi “super core” di Milano e Roma, connessi in sicurezza alla nuvola Big Internet, la realizzazione di 18 reti di accesso metropolitano e la progressiva integrazione dei nodi periferici. È già iniziata la migrazione dei clienti sulla nuova infrastruttura, che sarà pienamente operativa e popolata nei prossimi anni.

Dal punto di vista tecnologico, la backbone si distingue per un’architettura a due livelli, ottico e IP, basata su soluzioni di ultima generazione e piattaforme evolute in grado di garantire scalabilità, automazione e sicurezza. L’integrazione di sistemi di automazione e intelligenza artificiale consentirà una gestione proattiva delle risorse, l’ottimizzazione dei percorsi dati e la prevenzione delle criticità, assicurando continuità di servizio e prestazioni elevate.

L’investimento nella backbone proprietaria rappresenterà un volano di crescita per l’intero ecosistema digitale italiano, abilitando nuovi servizi, modelli di business e opportunità di sviluppo per imprese, pubblica amministrazione e startup.

Grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità: la backbone utilizzerà apparati di nuova generazione a basso impatto energetico, sistemi di gestione intelligente e soluzioni ecosostenibili, contribuendo in modo concreto agli obiettivi ambientali del settore.

Con la realizzazione delle sue autostrade digitali, FiberCop si conferma protagonista della trasformazione digitale italiana, offrendo un’infrastruttura resiliente, sicura e pronta a sostenere la crescita economica e sociale del Paese. Già oggi FiberCop si posiziona come il gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare d’Italia, con circa 27 milioni di chilometri di fibra ottica posata, oltre 6 mila comuni collegati con la banda ultralarga – di cui più di 2.880 in FTTH – e oltre 13,6 milioni di unità immobiliari raggiunte dalla fibra.

rete tecnologia
Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Memoryscapes Costume

I film di famiglia raccontano sessant’anni di amore degli italiani per la montagna

di redazione

Media

Elena Rusca vince il Brains Contest di novembre 2025

di redazione

TIM NEW MUSIC NIGHT’ Musica

Torna TIM Music Night, nuova serata in esclusiva su TimVision con Gué

di redazione

La BEI ha approvatoun finanziamento di 100 milioni di euro per il potenziamento del servizio idrico di Milano gestito da MM Milano

InvestEU: Dalla BEI 100 milioni di euro a MM per migliorare l’efficienza del servizio idrico a Milano

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.