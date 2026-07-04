Maratona dles Dolomites Enel, 8.000 ciclisti provenienti da tutto il mondo al via domenica 5 luglio

La Maratona dles Dolomites 2026 torna il 5 luglio con 8mila ciclisti da tutto il mondo. L’edizione 2026 è dedicata al tema “Pax”, inteso come relazione, ascolto, fiducia e rispetto reciproco.

È tutto pronto per la 39ª edizione della Maratona dles Dolomites – Enel, una delle granfondo ciclistiche più prestigiose al mondo, in programma domenica 5 luglio sulle strade dell’Alta Badia. Saranno circa 8.000 i partecipanti provenienti da decine di Paesi, selezionati tra oltre 32.400 richieste di iscrizione, a conferma del richiamo internazionale della manifestazione.

Al via saranno rappresentate 78 nazionalità, con una distribuzione del 50% tra Italia ed estero. Un dato particolarmente significativo riguarda i debuttanti: circa il 53% dei partecipanti prenderà parte alla Maratona per la prima volta. Tra gli iscritti figurano anche volti noti dello sport, come il campione della MotoGP Jorge Martín e l’ex calciatore Fabrizio Ravanelli, pronti a condividere con migliaia di appassionati una giornata all’insegna dello sport e delle Dolomiti.

Prosegue inoltre l’impegno della Maratona per favorire una maggiore partecipazione femminile. Per l’edizione 2026 sono stati riservati circa 200 posti a gruppi composti esclusivamente da donne, un’iniziativa che ha contribuito a portare la presenza femminile al 13,5% dei partecipanti. Si tratta di un primo passo in una direzione che la Maratona intende continuare a perseguire negli anni a venire, con l’obiettivo di rendere l’evento sempre più inclusivo e rappresentativo del mondo del ciclismo.

I tre percorsi sono ormai un classico non solo della Maratona, ma del ciclismo in assoluto: la Maratona con 138 km e 4.230 metri di dislivello, il Medio con 106 km e 3.130 metri di dislivello e il Sella Ronda con 55 km e 1.780 metri di dislivello. Il fascino della manifestazione risiede anche nell’assenza totale di traffico motorizzato: per un’intera giornata le strade dei passi dolomitici vengono restituite ai ciclisti, regalando un’esperienza unica fatta di silenzio, natura e libertà. Un susseguirsi di salite leggendarie e panorami senza eguali che, anno dopo anno, continua a lasciare un ricordo indelebile in chi ha la fortuna di viverlo.

La partenza è fissata alle 6.30 da La Villa, mentre l’arrivo sarà a Corvara. I ciclisti potranno scegliere tra tre percorsi: il tracciato lungo di 138 chilometri con 4.230 metri di dislivello, il medio di 106 chilometri con 3.130 metri e il Sellaronda di 55 chilometri con 1.780 metri. Il percorso attraverserà alcuni dei passi più iconici delle Dolomiti, tra cui Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola, che per l’intera giornata saranno chiusi al traffico motorizzato.

L’edizione 2026 è dedicata al tema “Pax”, inteso come relazione, ascolto, fiducia e rispetto reciproco. Un valore universale che unisce persone, culture e generazioni e che trova nella Maratona una sua espressione concreta: migliaia di ciclisti provenienti da tutto il mondo condividono la stessa fatica, gli stessi passi dolomitici e la stessa passione, trasformando la manifestazione in un luogo di convivenza e incontro. Attraverso il tema Pax, la Maratona rinnova inoltre l’invito a credere con ostinazione nella pace, mettendo da parte orgoglio, arroganza e ogni pretesa di superiorità, per riscoprire il senso di una comune e autentica umanità.

L’organizzazione continua infatti a investire nella riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’utilizzo di mezzi elettrici al seguito della corsa, i Green Angels in e-bike, la diminuzione della plastica monouso e una gestione sempre più efficiente della raccolta dei rifiuti. Enel sarà inoltre presente al Maratona Village con uno spazio dedicato all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica e alle energie rinnovabili.

Anche quest’anno Enel conferma il proprio ruolo di title sponsor della manifestazione, consolidando una collaborazione iniziata nel 2008 e rafforzata dal 2011. Per il gruppo guidato da Flavio Cattaneo, la Maratona rappresenta un’occasione per promuovere un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, innovazione e valorizzazione dei territori.

Per il tredicesimo anno consecutivo sarà al fianco dell’evento anche Intesa Sanpaolo Private Banking, Gold Partner della manifestazione. La banca ribadisce così il proprio sostegno a un appuntamento che unisce sport, territorio, sostenibilità e inclusione, valorizzando esperienze capaci di creare relazioni e favorire il benessere delle comunità.