Come proteggere bene i propri occhi durante le attività sportive all’aperto

Chi non ha mai provato quella fastidiosa sensazione di bruciore agli occhi dopo una lunga uscita sotto il sole? La pratica di attività sportive all’aria aperta espone i nostri occhi a rischi reali, troppo spesso sottovalutati dagli sportivi. Raggi ultravioletti, proiezioni di corpi estranei, condizioni meteorologiche imprevedibili… i nostri organi visivi sopportano senza protestare, fino al giorno in cui i danni si manifestano. Fortunatamente, basta adottare i giusti accorgimenti per continuare a godersi le proprie attività preferite senza compromettere la vista.

Quali sono i veri pericoli che minacciano i nostri occhi?

Il primo nemico invisibile: i raggi UV. Queste radiazioni insidiose colpiscono i nostri occhi senza preavviso. A breve termine, possono provocare quella che viene chiamata oftalmia da neve – immaginate un’ustione solare sulla cornea! Sul lungo periodo, i rischi sono ancora più preoccupanti: cataratta precoce, degenerazione maculare… patologie che possono compromettere seriamente la qualità della vita.

Ma non è tutto. I traumi meccanici sono sempre in agguato: un ramo che colpisce il viso durante un trail, granelli di sabbia sollevati dal vento, oppure quegli insetti che sembrano avere un’attrazione magnetica per i nostri occhi! Senza dimenticare i capricci del meteo che complicano la situazione: il vento che secca, la neve che trasforma ogni raggio di sole in un faro accecante, o l’acqua che genera riflessi ingannevoli.

L’esperienza di questo corridore di trail illustra perfettamente i rischi: “Dopo un’uscita di diverse ore sotto un sole forte senza protezione, ho avuto la sensazione di avere sabbia negli occhi per giorni. L’oculista mi ha diagnosticato una cheratite attinica – in pratica, una bruciatura della cornea causata dai raggi UV. Una lezione che non dimenticherò mai!”

Come orientarsi nella scelta di una protezione adeguata?

Di fronte all’offerta abbondante sul mercato, alcuni criteri fondamentali permettono di fare una scelta consapevole. Prima di tutto, la protezione UV al 100% – e attenzione, nessun compromesso su questo punto! Questa garanzia deve essere chiaramente indicata e certificata. Quanto ai materiali, il policarbonato è il riferimento: ultraresistente agli urti e allo stesso tempo straordinariamente leggero.

Il comfort fa la vera differenza tra occhiali che si indossano volentieri e quelli che finiscono sul fondo dello zaino. Stanghette che scivolano, punti di pressione dolorosi, scarso sostegno durante i movimenti bruschi… tutti fastidi che possono trasformare l’esperienza sportiva in un calvario. L’adattamento deve essere preciso al millimetro, seguendo perfettamente la morfologia del viso.

Ogni ambiente sportivo ha le sue esigenze particolari. Gli appassionati di sport acquatici giurano sugli occhiali con lenti polarizzate, mentre gli alpinisti non rinunciano mai alla protezione laterale. Da qui l’interesse di rivolgersi a un ottico esperto, capace di consigliare la soluzione più adatta alle necessità specifiche di ciascuno.

Panorama delle soluzioni disponibili sul mercato