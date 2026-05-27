30 maggio. La tua sclerosi multipla in un poster?

Diciamocelo: quando si parla di campagne mondiali spesso si sbadiglia già al secondo rigo. Hashtag motivazionali, slogan, foto stock di persone che sorridono troppo. Questa volta però no.

Per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, il 30 maggio, la proposta è sorprendentemente semplice e forse, proprio per questo, potente: raccontare il proprio viaggio con la SM in un poster personale da condividere con il resto del mondo.

No, non serve essere grafici. No, non devi raccontare tutto. E no, non è il solito questionario infinito da abbandonare dopo tre minuti.

L’idea della Federazione Internazionale della Sclerosi Multipla (MSIF) è creare una specie di gigantesco mosaico globale di storie vere. Non “la sclerosi multipla” astratta, ma la tua: il sintomo strano che hai ignorato, il medico che non capiva, la paura, il sollievo di avere finalmente una risposta, oppure la rabbia. Anche quella va bene.

Entri sul sito della Giornata Mondiale, Poster – World MS Day clicchi su “Create your own”, scegli un colore, carichi una foto se vuoi (ma anche no), rispondi alle domande che ti va di affrontare – puoi saltarne metà, mollare tutto, riprendere dopo – e alla fine esce il tuo poster.

Fine.

Puoi tenerlo privato. Metterlo sui social. Oppure lasciarlo dentro la grande galleria mondiale del World MS Day, dove centinaia di persone stanno facendo una cosa rarissima: raccontare senza filtri cosa significa ricevere una diagnosi di sclerosi multipla.

E forse il punto è proprio questo. Per anni chi ha la SM si è sentito spiegare la propria vita dagli altri: neurologi, esperti, statistiche, articoli, persino sconosciuti molto creativi con i consigli non richiesti.

Questa volta, invece, il microfono è tuo.

E se partecipiamo in tanti, magari succede una cosa semplice ma importante: il “viaggio della diagnosi” smette di essere una formula medica e torna a essere quello che è davvero — una storia profondamente umana, diversa per ciascuno, ma stranamente riconoscibile da tutti.

Il 30 maggio è la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Questa volta il poster non è da guardare. È da fare.