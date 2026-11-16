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TIM lancia la nuova campagna per il Black Friday con Massimo Lopez e Gigi D’Alessio

di redazione

Due smartphone Motorola moto g57 al prezzo di uno e offerte a metà prezzo per l’intrattenimento con TIMVISION S

16 Novembre 2026

TIM lancia la nuova campagna pubblicitaria dedicata al Black Friday, on air dal 15 novembre, con Massimo Lopez e Gigi D’Alessio nel ruolo di testimonial e la regia di Paolo Genovese. Al centro della promozione un’offerta che consente di acquistare due smartphone Motorola moto g57 al prezzo di uno, con un pagamento di 6 euro al mese per 30 mesi attraverso il finanziamento TIMFin. A questa proposta si affianca la possibilità, per i clienti che scelgono TIMVISION S, di accedere ai contenuti di intrattenimento a metà prezzo.

Ambientato nel Fortino, lo spot punta sull’ironia della coppia di testimonial e sul meccanismo del «due per uno», utilizzato per presentare le opportunità commerciali proposte da TIM in occasione del Black Friday.

La campagna è accompagnata da un piano di comunicazione multimezzo. Ulteriori informazioni sulle offerte sono disponibili sui siti tim.it e timfin.it.

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