TIM, WINDTRE, Fastweb + Vodafone e iliad insieme contro le frodi digitali: arriva Open Gateway

I quattro principali operatori di telefonia mobile italiani uniscono le forze per contrastare le frodi digitali e rendere più sicura la verifica dell’identità online. Fastweb + Vodafone e iliad entrano nel progetto GSMA Open Gateway, affiancando TIM e WINDTRE, che avevano già avviato lo sviluppo delle prime soluzioni. L’obiettivo è mettere a disposizione di banche, imprese e piattaforme digitali strumenti di sicurezza basati direttamente sulle informazioni delle reti mobili, attraverso interfacce tecnologiche comuni.

L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo per il mercato italiano delle telecomunicazioni: anziché sviluppare sistemi separati per ciascun operatore, le aziende potranno utilizzare funzionalità standardizzate, progettate per funzionare sulle diverse reti aderenti. La disponibilità dei servizi sarà estesa progressivamente nel corso del 2027.

Frodi informatiche, tentativi per oltre 600 milioni di euro

La collaborazione nasce in un contesto nel quale la sicurezza delle transazioni digitali è diventata una priorità per il sistema finanziario e per le imprese che operano online.

Secondo il rapporto CERTFin 2026 sulla sicurezza e sulle frodi informatiche nel settore bancario italiano, il controvalore dei tentativi di frode supera i 600 milioni di euro. Il dato più significativo riguarda però le modalità con cui vengono realizzati gli attacchi: l’81% delle frodi effettive ai danni della clientela retail è riconducibile alla manipolazione del cliente, attraverso tecniche che inducono le persone a compiere operazioni o a fornire informazioni ai truffatori.

Non si tratta dunque soltanto di proteggere sistemi informatici e credenziali, ma anche di individuare situazioni anomale prima che un’operazione venga completata. Nello stesso rapporto, l’84% degli istituti che hanno risposto alla domanda sugli investimenti indica le soluzioni antifrode tra le priorità per il prossimo biennio.

È in questo spazio che si inseriscono le nuove funzionalità delle reti mobili, capaci di fornire informazioni aggiuntive per valutare l’affidabilità di una richiesta di accesso o di una transazione.

Tre strumenti per verificare l’identità e prevenire le truffe

La prima fase di Open Gateway in Italia si concentrerà su tre strumenti, sviluppati attraverso le cosiddette API, interfacce che permettono a sistemi informatici differenti di comunicare tra loro.

Il primo è Number Verification, che consente di verificare se il numero di telefono dichiarato da un utente corrisponde a quello associato alla sua connessione mobile. In determinati scenari, questo controllo può semplificare l’autenticazione e ridurre la necessità di inviare codici temporanei via SMS.

Il secondo è SIM Swap, uno strumento particolarmente rilevante per la prevenzione delle frodi bancarie. Permette di sapere se un numero telefonico è stato recentemente trasferito su una nuova SIM, una circostanza che può rappresentare un segnale di rischio quando coincide con richieste di accesso o operazioni finanziarie sensibili.

Il terzo, KYC Match, consente di confrontare i dati identificativi dichiarati da un cliente con quelli disponibili presso l’operatore telefonico. Può essere utilizzato, per esempio, durante l’apertura di un conto o la registrazione a un servizio finanziario.

Le tre funzionalità non eliminano da sole il rischio di frode, ma aggiungono elementi di verifica ai controlli già utilizzati dalle imprese. Una banca potrebbe, per esempio, richiedere un’autenticazione supplementare quando rileva un cambio recente della SIM associata al conto di un cliente.

Standard comuni per le reti mobili italiane

Il progetto utilizza gli standard CAMARA, sviluppati per consentire agli operatori di rendere disponibili alcune funzionalità delle proprie reti attraverso interfacce comuni.

Il vantaggio per le imprese riguarda soprattutto la possibilità di utilizzare le stesse modalità tecniche con operatori diversi, evitando di dover realizzare integrazioni completamente differenti per ciascuna rete.

«Il percorso avviato da TIM e WINDTRE, oggi rafforzato dall’ingresso di Fastweb + Vodafone e iliad, pone le basi per un ecosistema nazionale fondato su standard condivisi e una copertura sempre più ampia», ha dichiarato Paolo Murri, Head of Business Development and Open Innovation di TIM.

Secondo Murri, Open Gateway rappresenta anche un’opportunità per sviluppare nuovi modelli di collaborazione tra operatori telefonici, piattaforme digitali e sviluppatori, valorizzando le infrastrutture di rete nella realizzazione di nuovi servizi.

Roberto Bussolotti, Wholesale Director del Gruppo WINDTRE, ha sottolineato che «le reti mobili possono fornire informazioni preziose per valutare i rischi e proteggere i clienti», mentre Marco Raimondi, Head of B2C Products, CX & Digital Care di Fastweb + Vodafone, ha evidenziato l’importanza degli standard comuni per consentire alle soluzioni di sicurezza di raggiungere una platea più ampia di imprese.

Per Emanuele Drera, Architecture & Engineering Director di iliad, l’iniziativa punta a «offrire nuove soluzioni per rafforzare la sicurezza delle interazioni digitali, prevenire le frodi e tutelare gli utenti».

Dalla collaborazione italiana a un ecosistema internazionale

L’ingresso dei quattro principali operatori italiani si inserisce nel programma internazionale GSMA Open Gateway, promosso dall’associazione mondiale degli operatori mobili per rendere accessibili alcune capacità delle reti attraverso API standardizzate.

L’obiettivo è permettere agli sviluppatori e alle aziende di progettare servizi utilizzabili su reti e mercati differenti, con applicazioni che possono andare dalla sicurezza digitale ad altre funzionalità tecnologiche.

«Riunire gli operatori attorno ad API comuni aiuta le imprese a passare da integrazioni con singole reti a servizi utilizzabili su scala più ampia», ha spiegato Henry Calvert, Head of Networks di GSMA.

In Italia la prima applicazione concreta riguarderà soprattutto il settore finanziario, i servizi di pagamento, il commercio elettronico e le piattaforme digitali. Le aziende potranno integrare le verifiche nei processi di registrazione, autenticazione e valutazione del rischio, senza richiedere necessariamente ulteriori passaggi agli utenti.

Il calendario prevede un’estensione progressiva dei servizi nel corso del 2027. Le condizioni commerciali e le tempistiche specifiche saranno comunicate successivamente dai singoli operatori.

L’intesa segna quindi l’avvio di un’infrastruttura tecnologica condivisa, più che la disponibilità immediata e generalizzata dei nuovi strumenti. La sua efficacia dipenderà dall’effettiva copertura delle reti, dall’adozione da parte delle imprese e dalla capacità di integrare le informazioni degli operatori nei sistemi di prevenzione delle frodi già esistenti.