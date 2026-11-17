«L’Italia sta compiendo un salto importantissimo, paragonabile a raddoppiare la capacità delle autostrade o realizzare in poco tempo l’alta velocità in tutto il Paese. In un mondo che dipende sempre più dai dati, la rete sta diventando l’abilitatore principale dello sviluppo economico. FiberCop è al centro di questo ecosistema: dal luglio 2024 al 2027 abbiamo previsto circa 10 miliardi di euro di investimenti con l’obiettivo di raggiungere 20 milioni di unità immobiliari in banda ultralarga». È quanto afferma l’amministratore delegato di FiberCop, Marco Nespolo, nell’ambito dell’evento dal titolo “L’economia nell’era della geopolitica” organizzato da Affari & Finanza, in collaborazione con SDA Bocconi School of Management.

«Attraverso il Fondo Nazionale per la Connettività – ha spiegato -, collegheremo entro il 2030 altre 700 mila unità immobiliari. Ma la prospettiva va già oltre la connettività. Abbiamo avviato la trasformazione di alcune nostre centrali in edge data center e il piano prevede lo sviluppo di una rete distribuita di oltre 100 siti, mentre sperimentiamo tecnologie come la Quantum Key Distribution e il fiber sensing per il monitoraggio dell’infrastruttura. Come operatore wholesale, mettiamo questa infrastruttura a disposizione dei nostri operatori partner e dell’intero ecosistema digitale, integrando connettività, capacità di calcolo, sicurezza e nuovi servizi a sostegno dello sviluppo del paese».

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