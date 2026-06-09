FiberCop, partnership con l’Istituto italiano di Intelligenza artificiale

FiberCop rafforza il proprio impegno nel campo dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale aderendo come membro partecipante all’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I). L’ingresso nell’organizzazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’azienda volta a favorire il dialogo con il mondo della ricerca e a sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie al servizio del Paese.

L’adesione si inserisce in un percorso più ampio orientato alla valorizzazione delle infrastrutture digitali e alla promozione di soluzioni innovative. In questo contesto, FiberCop metterà a disposizione la propria esperienza e la propria rete diffusa sul territorio nazionale per contribuire alla realizzazione di applicazioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Particolare attenzione sarà dedicata all’evoluzione dell’Edge Cloud, un modello che permette di elaborare dati e servizi vicino agli utenti e ai territori, con vantaggi in termini di velocità, efficienza e prestazioni.

Uno degli elementi centrali della partnership sarà la creazione di un laboratorio congiunto dedicato alla sperimentazione di casi d’uso innovativi sull’Edge Cloud. Il Joint Lab avrà il compito di sviluppare e validare applicazioni avanzate capaci di abilitare servizi sempre più performanti e vicini alle esigenze dei territori, grazie all’integrazione tra infrastrutture di rete e capacità computazionali distribuite.

“L’adesione ad AI4I e l’avvio di un percorso congiunto sui casi d’uso Edge Cloud rappresentano per FiberCop un’importante opportunità per consolidare il nostro ruolo all’interno dell’ecosistema dell’innovazione – spiega Daniele Franceschini, Responsabile Technology & Innovation di FiberCop – e così contribuire allo sviluppo di applicazioni concrete ad alto valore tecnologico”.

Anche AI4I sottolinea il valore strategico dell’iniziativa. “L’ingresso di FiberCop in AI4I e la creazione di un Joint Lab dedicato all’Edge Cloud rappresentano un passo importante nella costruzione delle infrastrutture che renderanno l’intelligenza artificiale sempre più vicina ai luoghi in cui si generano dati, servizi e processi produttivi. La combinazione tra reti di nuova generazione, capacità computazionale distribuita e ricerca applicata apre spazi significativi per lo sviluppo di applicazioni innovative ad alto impatto industriale. In questo contesto, le infrastrutture ad alte prestazioni non sono un semplice supporto tecnologico, ma un asset strategico per tradurre la ricerca sull’intelligenza artificiale in valore industriale concreto. Attraverso questa collaborazione mettiamo a sistema competenze complementari con l’obiettivo di accelerare il trasferimento tecnologico e rafforzare la capacità del Paese di sviluppare e governare tecnologie strategiche”, dichiara Fabio Pammolli, Presidente dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I).

La partnership si inserisce in un modello di open innovation orientato alla creazione di valore condiviso, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema industriale italiano e accelerare la diffusione di applicazioni avanzate di intelligenza artificiale.