Sparkle in partnership con Xebia per l’adozione del cloud negli istituti di ricerca e istruzione europei

Grazie alla combinazione fra la leadership di Sparkle nel quadro OCRE 2024 per Amazon Web Services (AWS) e le competenze cloud e IA di Xebia, la collaborazione supporta università e istituti di ricerca per trasformare l’accesso al cloud in risultati tangibili

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e Xebia, società globale di trasformazione digitale e ingegneria del software basata su IA, con sede nei Paesi Bassi, hanno annunciato oggi una partnership per aiutare le istituzioni di ricerca e istruzione (R&E) ad accelerare l’adozione dei servizi cloud AWS e valorizzare appieno le proprie iniziative di innovazione digitale.

Sparkle ha il punteggio più alto come integratore di Amazon Web Services (AWS) nel Framework OCRE 2024 per l’implementazione di soluzioni cloud di GÉANT, la rete pan-europea di servizi per la ricerca e l’istruzione. OCRE 2024 offre alle istituzioni idonee – università, centri di ricerca, enti formativi, organizzazioni del settore pubblico e non-profit in 39 paesi – un modello contrattuale standard che semplifica l’acquisto, eliminando le complessità amministrative, e garantisce un percorso rapido e vantaggioso per l’adozione dei servizi cloud.

Grazie alla partnership con Xebia, Sparkle semplifica il passaggio tra accesso ed esecuzione, offrendo un unico punto di ingresso alle organizzazioni che desiderano oltrepassare la fase sperimentale e costruire un’infrastruttura cloud scalabile e sicura. Xebia apporta infatti competenze di implementazione concrete, aiutando le istituzioni a tradurre la disponibilità cloud in ambienti AWS pronti per la produzione. I suoi servizi spaziano dalla strategia e architettura cloud alle landing zone conformi alle normative, dall’IA e machine learning all’high-performance computing (HPC), fino alle piattaforme dati e ai servizi cloud gestiti.

L’accordo si estende a Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Svizzera e Regno Unito, dove le due aziende supporteranno congiuntamente le istituzioni nei loro percorsi di trasformazione cloud.

L’annuncio è stato dato a margine di TNC26, la più grande e prestigiosa conferenza di networking per la ricerca e l’istruzione, organizzata da GÉANT e ospitata quest’anno a Helsinki da CSC, la Rete nazionale per la ricerca e l’istruzione della Finlandia.

«Sparkle è impegnata a facilitare l’accesso ai servizi cloud della comunità scientifica europea attraverso un modello sicuro, conforme e conveniente», ha affermato Annalisa Bonatti, Vice President Enterprise di Sparkle. «Siamo lieti di collaborare con Xebia per aiutare le istituzioni a trasformare l’accesso al cloud in risultati tangibili. La competenza AWS di Xebia rafforza ulteriormente la nostra capacità di supportare università e organizzazioni di ricerca nell’adozione di tecnologie cloud per IA, dati, high-performance computing e infrastrutture digitali moderne».

«Le istituzioni di ricerca e istruzione sentono l’urgenza di modernizzarsi, ma in molti casi si trovano ancora ad affrontare ostacoli concreti nel passaggio dalle sperimentazioni cloud ad ambienti scalabili e sicuri», ha dichiarato Bart Verlaat, Managing Director Xebia Cloud Benelux. «Insieme a Sparkle, possiamo aiutare le istituzioni ad accelerare il percorso dall’ambizione all’implementazione – che si tratti di costruire landing zone AWS conformi, abilitare casi d’uso di IA e machine learning, modernizzare l’infrastruttura di ricerca o supportare carichi di lavoro di calcolo ad alte prestazioni».