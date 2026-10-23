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Isybank è Official Partner di X Factor 2026: la musica diventa un ponte con le nuove generazioni

di Gsglab

La banca digitale di Intesa Sanpaolo affianca il talent show di Sky con contenuti esclusivi, iniziative social e opportunità dedicate ai clienti. Al centro della partnership il sostegno al talento e il dialogo con i giovani.

23 Ottobre 2026

La musica come linguaggio universale per parlare alle nuove generazioni, valorizzarne il talento e accompagnarne le aspirazioni. È con questo spirito che isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, diventa Official Partner di X Factor 2026, grazie a una collaborazione sviluppata da Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle.

La partnership punta a rafforzare il rapporto con il pubblico più giovane attraverso un’esperienza che unisce intrattenimento, partecipazione e innovazione digitale.

Per tutta la stagione dei Live Show, isybank sarà protagonista dell’Ante Factor, il format che precede ogni puntata del talent show, in onda il giovedì su Sky e in streaming su NOW. In una lounge dedicata, concorrenti, giudici e ospiti speciali racconteranno emozioni, aspettative e curiosità del dietro le quinte.

La collaborazione proseguirà anche sui social con Unplugged by isybank, un’iniziativa che coinvolgerà direttamente gli spettatori. Dopo ogni Live, il pubblico potrà votare la performance preferita e scegliere l’artista chiamato a reinterpretare un brano in versione acustica, all’interno di uno studio appositamente allestito.

Non mancheranno le opportunità riservate ai clienti della banca digitale. Attraverso isyReward, il programma che premia l’utilizzo quotidiano dei servizi bancari, sarà possibile accedere a iniziative esclusive, tra cui biglietti per assistere ai Live Show e alla Finale.

«Sostenere il talento, l’impegno e la capacità di guardare al futuro significa essere vicini alle persone nei momenti che contribuiscono a definirne il percorso e le aspirazioni», sottolinea Antonio Valitutti, amministratore delegato di isybank.

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